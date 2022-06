“Lavorare in rete per rilanciare la valle e risolvere il problema del traffico sulla statale 21”

“Il primo obiettivo è la valorizzazione del territorio, per diventare attrattivi e riportare giovani imprese e nuove famiglie in paese e in vallata”. Sono le parole del neoeletto sindaco di Demonte Adriano Bernardi, tra gli amministratori intervenuti questa mattina all'incontro organizzato da Uncem sui luoghi di comunità per rilanciare la montagna.

Pensionato di 66 anni, ex dipendente Arpa, ricoprì la carica di vicesindaco nella Giunta Bertoldi dal 2006 al 2011, a lungo consigliere e assessore a Demonte, con un'esperienza da consigliere anche a Moiola, a cavallo degli anni '80 e '90.

Il consiglio comunale si è già insediato. Nominata anche la Giunta, composta da Laura Porracchia (vice sindaca e assessore alla Protezione civile e all'Agricoltura) e da Sergio Giraudo (assessore alla Cultura).

Sull'annoso problema del traffico pesante sulla statale 21: “Una questione complessa da affrontare come territorio e, nel limite del possibile, anche velocemente. Demonte soffre le conseguenze più gravi ma la circonvallazione di Demonte è solo uno dei problemi della statale 21, una strada non adeguata al volume di traffico attuale”.

“Mi auspico che Borgo San Dalmazzo torni a far parte dell'Unione Montana Valle Stura e che torni a ricoprire il ruolo di comune capofila. Non ho ancora preso contatto con la nuova sindaca Robbione, ma conto di sentirla al più presto. Dobbiamo lavorare in rete per rilanciare insieme tutta la valle”, conclude Bernardi.