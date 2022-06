Rilanciare la montagna con i «luoghi di comunità»: presentato a Demonte dossier dell'Uncem

"Luoghi della comunità" per contrastare l'abbandono e lo spopolamento dei comuni montani. Sul tema è stato redatto un dossier di 260 pagine realizzato da Uncem Piemonte col supporto di Fondazione Crc e Fondazione Crt. È stato presentato questa mattina, mercoledì 29 giugno, presso la "Porta di Valle" Valle Stura a Demonte.

Un luogo scelto non a caso perché rappresenta proprio un luogo di comunità: uno spazio multiservizio che unisce vendita, somministrazione, servizi, informazione e socializzazione.

I luoghi di comunità sono spazi in cui ci si sente accolti. Ma cosa sono? Non solo spazi fisici, neanche centri commerciali, bensì luoghi per riconoscersi comunità.

"La desertificazione commerciale in montagna è preoccupante e pericolosa perché vuol dire abbandono e spopolamento - esordisce il presidente Uncem Piemonte Marco Bussone -. Novanta comuni in Piemonte sono rimasti senza un negozio. Questo dossier ci racconta qualcosa che sta succedendo per capire insieme come connettere amministrazione pubblica e settore privato. È uno spunto per nuove filiere e nuove mentalità per ri-orientare le politiche fiscali, economiche e sociali".

Adriano Bernardi, sindaco neoeletto di Demonte ha raccontato l'esempio di Festiona: "Un sobborgo con 200 abitanti. Alla fine degli anni Settanta aveva sei esercizi commerciali più la posta. Negli anni 2000 zero. Con molta difficoltà è stato aperto un punto vendita alimentari dove c'erano le poste, poi divenuto bar e infine centro di ritrovo sociale che ha ricreato un concetto di comunità fermando la gente che voleva scappare. Purtroppo oggi è chiuso da 6 mesi. Speriamo che riapra presto".

Maurizio Risso, consigliere Fondazione Crc: "Orgogliosi di aver partecipato a questo lavoro. È un risultato corposo che sarà molto utile alle nostre vallate".

Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte: "I dossier non cambiano le dinamiche e le traiettorie di sviluppo dei nostri territori, ma l'obiettivo di questa azione culturale è alzare lo sguardo e andare oltre per cercare di trovare soluzioni che permettano ai nostri territori di trovare riconoscibilità nel mondo in cui viviamo. E di essere convinti e coscienti di essere all'interno di un processo di sostenibilità e transizione ecologica. Noi dobbiamo mettere insieme i territori e costruire strategie di area vasta per far sì che il dossier non rimanga solo sulla scrivania".

Giovanni Teneggi, direttore Confcooperative Reggio Emilia, ha scritto un saggio nel dossier sul nuovo modello di impresa per dare strumenti innovativi ai territori: "Abbiamo bisogno di intenzionalità trasformativa nuova. Dobbiamo lasciare spazio per farci contaminare, facendoci interrogare da ciò che intorno ci sta cercando. Non sentendoci neanche per un attimo terre di confine e di rifugio. Dobbiamo vivere di accoglienza e inclusione".

Michele Pianetta, vicepresidente Anci Piemonte: "Agli appuntamenti di Uncem si respira visione. La sfida è andare oltre al provincialismo e scrivere politiche che vadano oltre la miopia dei finanziamenti".

Loris Emanuel, presidente Unione Montana Valle Stura: "In Valle Stura, come ovunque, si sta verificando lo spopolamento di attività e servizi. Porto l'esempio di Moiola sul concetto di ridare ai luoghi un significato di comunità. Fino a 4 anni fa avevamo un ristorante. Come rilanciarlo? Abbiamo pensato di coinvolgere la comunità per ridare vita a quel luogo, ma mancano le idee. Questo lavoro casca al momento giusto. Serve un momento di focus per spiegare alla gente concretamente come riprendere possesso di questi luoghi".

Paolo Bottero, sindaco di Gaiola: "Lo spopolamento nasce decenni fa quando la città era un'attrattiva verso cui fuggire. Molte attività di famiglia sono morte perché si è scelto di scappare. Serve un patto fra amministratori e società civile per salvaguardare quello che ancora c'è. Una volta spenta la brace è difficile far ripartire il fuoco. Sono molto fiducioso sulle elezioni a Borgo e Demonte. Serve collaborazione e sinergia tra bassa e alta valle. Serve un nuovo patto fra amministratori per fare qualcosa di positivo e di volano per la valle tutta".

Carlo Bubbio, sindaco di Sambuco: "A volte ci sentiamo abbandonati. Non siamo esterni, a presidio di confine. Chiedo piu attenzione, anche sul tema fiscalità. Confidiamo sul ruolo di Borgo come capofila".

Valerio Ferrero, imprenditore di Savigliano: "Mi occupo di digitale da 20 anni. Il digitale è importante ma non è la soluzione. Servono luoghi aggregativi di socializzazione e servizi".