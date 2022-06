In piazza Galimberti divieto di sosta per l'arrivo delle Ferrari. Portate via dieci vetture

Tra qualche ora, a Cuneo, farà tappa a Cuneo la Ferrari Cavalcade, evento che ogni anno raduna le “Rosse” più esclusive del pianeta e le porta sulle strade più iconiche d’Italia.

Tra le ore 12 e le 14, le 144 vetture partecipanti rimarranno in esposizione in piazza Galimberti, dove si potranno ammirare gran parte dei modelli presentati da Ferrari negli ultimi dieci anni.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, dalle 10 di questa mattina, come avvisava il cartello presente da due giorni in vari punti della piazza, l'anello interno ed esterno è chiuso al traffico, così come, fino alle 16, c'è il divieto di sosta.

Non tutti, però, hanno letto il cartello di avviso. Con la conseguenza che, alle 10, c'erano numerose macchine in sosta lungo l'anello interno ed esterno di piazza Galimberti. Ben dieci quelle rimosse. Qualcuno è stato avvisato ed è arrivato di corsa in piazza per spostare la macchina, scampando la multa. Ma per dieci automobilisti questa giornata non è iniziata nel migliore dei modi.