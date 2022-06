A causa della emergenza sanitaria dettata dal Covid abbiamo imparato a conoscere i collegamenti da remoto, i meeting e le riunioni on line nonché le videoconferenze. Le conseguenze del covid non hanno riguardato solamente il settore sanitario ed economico, ma hanno prodotto notevoli cambiamenti sociali. Le relazioni a cui eravamo abituati sono state irrimediabilmente modificate e, di conseguenza, sono cambiate anche numerose abitudini. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un vero e proprio boom degli acquisti sul web, sia di beni che di servizi. Tra questi anche il servizio di consulenza legale on line. L’avvocato digitale oggi è una realtà in forte crescita, qui ti spieghiamo come funziona e come scegliere il professionista legale giusto.

Avvocato online, come funziona

L’avvocato online o da remoto, è un avvocato a tutti gli effetti. È quindi una persona che dopo aver completato il percorso di studi e conseguito l’abilitazione alla professione è iscritto ad un albo. Che differenza c’è allora con un avvocato tradizionale che trovi nella tua città? In niente se non per il fatto che eroga la sua prestazione online, quindi in collegamento tramite il computer. Questo, al contrario di come pensano molti, offre moltissimi vantaggi e nessun svantaggio.

Purtroppo, quando si parla di avvocato online sono molti i pregiudizi. Si pensa che non sia un vero avvocato, o chissà cosa c’è dietro, insomma, i luoghi comuni si sprecano. In realtà, però, le cose sono piuttosto semplici. Come abbiamo anticipato, l’avvocato online ha tutti i requisiti di un avvocato tradizionale. Solo che oltre ad avere uno studio fisico nella propria città, ha uno studio virtuale a disposizione e raggiungibile da qualsiasi parte del globo.

Tanti sono i vantaggi dell’avvocato online. Per esempio la possibilità di scelta. Infatti, l’utente, può chiedere preventivi per la propria situazione, cercare su internet se il professionista ha già trattato argomenti simili ecc. Alla fine, il cliente può scegliere. La differenza è che può scegliere tra 200.000 professionisti e non solo tra quelli della propria città. La consulenza online diventa uno strumento molto comodo soprattutto per le aziende che hanno la possibilità di risolvere rapidamente eventuali problemi o di dissipare dubbi. Le aziende poi possono anche chiedere pareri a più professionisti e poi avere un quadro completo della situazione

L’avvocato Daniele Ingarrica e la sua consulenza on line

L’avvocato Daniele Ingarrica penalista cassazionista ha aperto il proprio sito internet nel 2011 ed ha sempre creduto nella consulenza on line.

Perché lo consigliamo? Perché oltre ad avere tutte le competenze necessarie per l’esercizio della professione forense in ambito penalistico è stato ed è al passo con i tempi, sia per quanto riguarda la normativa, sia per quanto concerne le nuove tecnologie. Basti pensare che ha maturato una notevole esperienza in relazione ai reati che si possono commettere mediante internet, social e varie applicazioni. Oggi sta approfondendo il discorso dell’intelligenza artificiale e delle possibili implicazioni penali nel fantastico mondo della realtà virtuale e del metaverso.

Si tratta di competenze molto importanti che possono essere acquisite solo con il tempo, la passione ed il continuo aggiornamento.

Fino a non molto tempo fa, si pensava che il mondo del web, fosse selvaggio e senza regole. Ma non è così. Oltre al fatto che al mondo di internet si possono applicare già delle regole e delle norme a tutela di comportamenti illeciti che derivano da azioni “tradizionali”, sono state introdotte anche norme sempre più precise e specifiche.