Azienda Sanitaria Zero, stabilito il cronoprogramma operativo, si parte con un milione di euro di finanziamento

Il Piemonte ha l’azienda sanitaria Zero, che si deve occupare di ordinare al meglio le Asl e fornire all'Assessorato alla Sanità una struttura in grado di gestire la complessità di un sistema messo a dura prova dalla pandemia. La sua costituzione risale all'ottobre 2021.

Adesso si parte con l'operatività.

"Con l’approvazione del cronoprogramma delle attività, l’Azienda Zero entra operativamente nell’ambito delle sue funzioni. Ringrazio il commissario Carlo Picco per l’intenso lavoro organizzativo e logistico di avviamento delle strutture. L’Azienda Zero è uno strumento strategico per la Sanità regionale, con l’obiettivo di mettere a fattor comune tutte quelle competenze di specializzazione di tipo amministrativo e tecnico che consentono di conseguire risparmi e al contempo di migliorare la trasparenza, l’adeguatezza, la qualità e l’equità delle prestazioni che vengono rese ai cittadini. Iniziamo dalle funzioni che riguardano la gestione e lo sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT (Information and Communication Technologies), il coordinamento in materia di medicina territoriale e il supporto alla Giunta regionale per l’analisi, il monitoraggio e lo studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali. Gradualmente verranno attivate tutte le altre funzioni, secondo un percorso già ben definito".

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, commenta l’approvazione, su sua proposta, da parte della Giunta regionale, del piano di attivazione delle funzioni dell’Azienda Zero della Sanità del Piemonte.

L’Azienda Zero è l’ente del Servizio sanitario regionale, costituito con decreto del presidente della Giunta regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento ed il coordinamento intraregionale di una serie di attività relative alla programmazione socio-sanitaria e al riassetto del Servizio sanitario regionale.

Nel dettaglio, le tempistiche relative all’inizio delle attività di Azienda Zero prevedono che al fine di assicurare, nella fase transitoria, il progressivo sviluppo dell’assetto dell’emergenza-urgenza extraospedaliera, a decorrere dal primo luglio 2022, il commissario dell’Azienda Zero o suo delegato svolgerà l’incarico di coordinatore straordinario del Dipartimento funzionale interaziendale 118 fino al 31 dicembre 2022, eventualmente prorogabile.

Entro il 31 luglio 2022 l’Azienda Zero dovrà predisporre il Piano di attività relativo all’anno corrente ed entro il 30 novembre 2022 il Piano di attività relativo all’anno 2023, contenente le modalità organizzative delle strutture previste nel proprio atto aziendale, le risorse impegnate e le risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento. Il Piano dovrà essere trasmesso alla Direzione Sanità e Welfare per l’approvazione con Delibera di Giunta Regionale.

Dal mese di agosto 2022, saranno attive la gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT (Information and Communication Technologies); il coordinamento in materia di medicina territoriale; il supporto alla Giunta regionale per analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali; il supporto tecnico per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assesment - HTA); il coordinamento delle attività relative a progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario e socio sanitario, avvalendosi del Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "DICR" (Dipartimento Contabilità e Risorse); il monitoraggio, l’analisi e lo studio tendenziale dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle liste di attesa: l’attività viene sviluppata e realizzata avvalendosi dell’apposita Commissione regionale coordinata dalla Direzione Sanità e Welfare.

Dal mese di settembre 2022: definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte Spa; monitoraggio, analisi e studio tendenziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica e redazione di piani di ottimizzazione specifici, avvalendosi del Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "DICR" (Dipartimento Contabilità e Risorse).

Dal mese di ottobre 2022: coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributiva; coordinamento regionale per l’innovazione e la ricerca in medicina e in sanità, avvalendosi del Dipartimento interaziendale “Attività integrate ricerca e innovazione – DAIRI” istituito tra l’Azienda ospedaliera di Alessandria e l’Asl AL; supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario e di definizione dei modelli di copertura del rischio e di gestione del contenzioso; supporto tecnico all'Assessorato alla Sanità in sede di definizione e stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati.

Dal mese di dicembre 2022: gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio numero unico emergenza (NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117).

La Giunta regionale ha inoltre disposto di trasferire all’Azienda Zero, per lo svolgimento delle proprie attività per l’anno 2022, un milione di euro. Un importo che sarà oggetto di adeguamento in relazione alla presentazione e alla successiva approvazione del Piano di attività annuale.