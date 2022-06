"La solidarietà ha carattere": Aido e Ty-Shirt insieme per comprendere che donare è rinascere”

Aido Piemonte si mette in gioco con un’iniziativa che coinvolge il nostro dress code quotidiano: sì, perché la nuova “maglietta Aido” è un indumento per tutti, facilmente indossabile in ogni occasione in grado di raccontare il mondo dei trapianti e del volontariato.

Un’idea che nasce dall’incontro di Aido Piemonte e il brand torinese Ty-Shirt su due punti fondamentali (e innovativi).

La grande novità comunicativa sta nel contraddistinguere le magliette con diversi caratteri tipografici infatti il termine Ty-shirt nasce dal connubio di due parole: Typography e T-shirt.

Il metodo di stampa chiamato “risograph” e la stampa serigrafica sono state le fonti di ispirazione per le illustrazioni di questo progetto. La particolarità (e la bellezza) di questi metodi di stampa sono la sovrapposizione (a volta anche irregolare) dei colori, talvolta accesi, che creano a loro volta altre cromie. Sono due tipologie di impressione su carta e tessuto che risalgono ormai a decenni fa ma che oggi sono state riscoperte e utilizzate anche da grandi artisti. Il pay off che alla base di questo metodo è: “uno sguardo al futuro senza dimenticare il passato” e si sposa perfettamente con la filosofia della donazione.

Sulle Ty-shirt sono rappresentati gli organi più trapiantati, la materia di cui è fatta la vita: cuore, cornee, fegato, reni e polmoni. Attraverso una rappresentazione visiva pop e rispettosa del tema si vuole rendere omaggio al “dono”.

I volontari di Aido Piemonte raccontano attraverso due punti fondamentali il titolo della nuova campagna di comunicazione: “La solidarietà ha carattere". L'originalità intrinseca del carattere tipografico e l’essere persona “di carattere” che definisce la risolutezza e l’impegno della nostra mission. Un filo conduttore condiviso a livello associativo che unisce tutti gli elementi necessari per raccontare l’impegno dei volontari Aido nel divulgare con coraggio e determinazione il significato di dire Sì alla donazione.

Visitando le pagine Facebook e Instagram sarà possibile vedere i nostri volontari, i trapiantati e i nostri testimonial che nelle prossime settimane continueranno a promuove la campagna indossando le Ty-shirt di Aido.

Si tratta di un prodotto totalmente ecosostenibile racchiuso in un packaging in cartone con all’interno un depliant che include un modulo di adesione AIDO.

Puoi avere anche tu la tu Ty-shirt rivolgendoti a piemonte@aido.it o su ebay beneficenza (cercando aido.piemonte) sostenendo con una offerta minima le attività dell' associazione.