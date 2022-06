Calcio Serie D: Bra, confermati i giovani Di Benedetto e Mawete

Il Bra ha annunciato due conferme per la prossima stagione.

Saranno ancora a disposizione di mister Floris i giovani Luca Di Benedetto (terzino sinistro classe 2004) e Jesus Christ Mawete (attaccante 2005).

IL COMUNICATO DELL 'A.C. BRA

Due ragazzi giovani molto interessanti, faranno parte della rosa 2022/2023 del Bra: a disposizione dell'allenatore Roberto Floris, ci saranno Luca Di Benedetto e Jesus Christ Mawete.Di Benedetto (terzino sinistro 2004) ha esordito in D nella passata stagione, si è allenato quasi esclusivamente con i "grandi" ed ha risposto a tante convocazioni, oltre che ha giocato in Juniores Nazionale; Mawete (attaccante 2005) ha fatto registrare il suo esordio nella quarta serie, bomber della classe 2005, impiegato in Juniores Nazionale e spesso aggregato ai "grandi".