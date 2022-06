Cuneoginnastica: doppietta d'oro dell'artistica ai Campionati Italiani Silver

Fiera di Rimini, campionato italiano silver di tutte le sezioni di ginnastica della Federazione italiana.

La prima a scendere in campo per il settore di artistica, dopo le numerose medaglie appena conquistate dalle colleghe della ritmica, è la cuneese Jennifer Pancera che nella categoria Allieve 3 livello LD3 vince sul giro completo degli attrezzi laureandosi Campionessa italiana nel concorso generale.

Il giorno seguente non soddisfatta del già straordinario risultato la giovane ginnasta della Cuneoginnastica si laurea campionessa italiana anche nella specialità del corpo libero; vince poi anche l'argento al volteggio. Conclude così il suo secondo campionato italiano con 3 medaglie pregiate.

La compagna di squadra Alissa Frakulla, caragliese, impegnata invece nella categoria LD, conduce un'ottima gara sul giro completo degli attrezzi e su oltre 60 partecipanti ottiene come miglior risultato il nono posto alle parallele che le vale la finalissima del giorno seguente. Anche sugli altri attrezzi si comporta bene e non commette sbavature, dimostra infatti tutto il suo valore in termini di eleganza e precisione.