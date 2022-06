Sono in fase di ultimazione in questi giorni i lavori del secondo lotto di riqualificazione di via Gauberti, nel comune di Beinette.

Con la sistemazione dell'area antistante la Sala Olivetti e con l'asfaltatura del parcheggio e della strada di accesso si completa questa fase dell'intervento.

I lavori, del valore di 70 mila euro, sono stati finanziati con un contributo del Governo.