La maestra Monica Seno, storia insegnante di Ormea va in pensione

Un momento di festa ieri, mercoledì 29 giugno, a Ormea.

In occasione del collegio docenti di fine anno scolastico 2021/22, l'istituto compensivo di Garessio ha salutato la maestra Monica Seno.

La storica insegnante di Ormea, da molti anni fiduciaria del plesso, è stata festeggiata da colleghi e amministrazione, nella sala polifunzionale del comune.

"L'abbiamo festeggiata in un clima sereno e familiare - scrive il dirigente scolastico Bruno Gabetti - ha sempre curato con completezza e amore. Oltre al grazie dei colleghi, ha ricevuto in omaggio un bel dipinto del centro storico ormeasco dalle mani del sindaco Giorgio Ferraris Sindaco, Presidente dell'Unione montana Alta Valle Tanaro, ma anche ex insegnante, che conosce bene il valore di un bravo "maestro/a" soprattutto per una piccola comunità. Bravissimi tutti".

"Ho partecipato volentieri al collegio docenti - dice il sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris - "la maestra Seno ha insegnato qui per circa trent'anni, dimostrando non solo grande professionalità, ma anche umanità e passione per il suo lavoro, non a caso tutti i suoi ex alunni la ricordano con affetto. Dopo 42 anni di servizio ha raggiunto il meritato traguardo della pensione, come amministrazione era doveroso essere presenti e ringraziarla per tutto l'impegno profuso per la nostra comunità".