"Riqualificate l'area adiacente all'ufficio di Borgo": l'assessore Boaglio scrive a Poste Italiane

"L’area adiacente all’Ufficio postale di Borgo San Dalmazzo non è adeguatamente curata sotto il profilo manutentivo". Questo in sintesi il concetto espresso dall’Assessore al Decoro, rigenerazione e riqualificazione urbana Armando Boaglio in una lettera indirizzata al Direttore della sede borgarina di Poste Italiane, a cui è stato chiesto di porre in atto misure per riqualificare l'area.

L’area esterna dell’edificio, costruito intorno alla metà degli anni ottanta del secolo scorso lungo via Boves, presenta infatti alcune criticità che permangono da lungo tempo, quali una carente manutenzione del verde, una precaria sistemazione della struttura di contenimento dei contatori elettrici e la mancanza di una rastrelliera per il deposito delle biciclette da parte dell’utenza.