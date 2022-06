Siccità, guerra e pandemia: l'agricoltura piemontese paga già un conto da oltre un miliardo di euro

Secondo le stime degli esperti, in Piemonte i danni diretti a causa della siccità, calcolati sulla produzione agricola di base, già oggi raggiungono quota 1 miliardo 150 milioni di euro. “Esistono criticità strutturali”: è questo, in estrema sintesi, il quadro presentato da Confagricoltura Piemonte sullo stato dell'arte dell'agricoltura regionale. Tutto il settore, infatti, si trova a dover far fronte al momento di grande incertezza globale aggravato dai cambiamenti climatici, dalla pandemia e dalla guerra.

Innovazione in agricoltura e Pnrr

E mentre si stanno facendo avanti grandi interrogativi sulla situazione alimentare e ambientale, gli agricoltori e le istituzioni devono trovare delle risposte immediate alle sfide del presente e del futuro: “Il nostro mondo - ha spiegato il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia - sta cambiando rapidamente e dobbiamo abituarci il più in fretta possibile. I vincoli europei sul green deal porteranno a una riduzione della produzione del 12-15% e ad un aumento dei prezzi del 20%, cosa che non possiamo permetterci: per questo sarà necessaria un'innovazione che preveda ricerca, genetica, digitalizzazione e robotica. Con il Pnrr arriveranno importanti risorse: 1,3 miliardi per le filiere, 1,2 miliardi per l'agrivoltaico, 330 milioni per la forestazione urbana e molte altre, toccherà a noi sfruttarle”.

Le richieste di Confagricoltura Piemonte

Confagricoltura Piemonte ha presentato anche alcune richieste: “La PAC (Politica Agricola Comune, ndr) europea – ha proseguito Allasia - prevederà 50 miliardi cofinanziati fino al 2027, con 6 miliardi in meno e più vincoli rispetto al precedente. Alcuni problemi, come quello degli invasi e della necessità acqua, erano già evidenti da anni e si sono ulteriormente aggravati, a questo si è aggiunta anche la peste suina. Le opportunità ci sono ma vanno sfruttate al meglio con la collaborazione con le istituzioni e attraverso linee di indirizzo precise perché le aziende hanno bisogno di risposte immediate: bisognerebbe abbattere la burocrazia e le tempistiche dei bandi, con una contemporanea riduzione del cuneo fiscale e del costo del lavoro. Dobbiamo portare avanti le nostre eccellenze facendo sì che abbiano anche delle marginalità”.

La posizione delle istituzioni