Bayernland, i formaggi ideali per picnic o cene romantiche

Non importa che tu sia uno chef provetto o che sia solo alle prime armi, ci sono delle ricette che possono aiutarti in ogni occasione. Stai cercando di organizzare un picnic all’aperto con gli amici? O magari una cena romantica? Bayernland, azienda specializzata in latticini e prodotti caseari è pronta ad aiutarti. L’azienda, con una gamma di formaggi a fette, mozzarelle, latte e molto altro è pronta ad offrirti tutto il supporto svelandoti quali dovresti acquistare e come utilizzarli in modo corretto.

I formaggi Bayernland ideali per picnic

Immagina una tovaglia colorata stesa sul prato, un cestino di vimini e una bella giornata all’aperto con la tua famiglia: i picnic non sono solo una cosa da film, si possono fare nella realtà basta un po’ di organizzazione. Vuoi provare qualcosa di facilissimo a prova di persona con poca esperienza in cucina? Prepara piadine e panini o focacce ripiene: formaggi a fette Bayernland e pomodoro o verdure grigliate…e per i bambini? Un grande classico: prosciutto e mozzarella piace proprio a tutti! Altre idee? Puoi preparare insalate di pasta, riso o farro mixando verdure di stagione e mozzarella a cubetti oppure anche solo creare un contrasto forte con i formaggi a fettine.

I formaggi Bayernland per una cena romantica

Chi non è bravo a cucinare ma organizza qualcosa di speciale riuscirà ancora di più a lasciare il segno. Stupire chi amiamo con una cena romantica preparata con le proprie mani è sicuramente un modo per ricordare quanto la amiamo e quanto vorremmo farla sentire speciale tutti i giorni. Basta un po’ di organizzazione e cura dei dettagli, in questo modo anche con ricette semplici saprai far battere il cuore.

Per prima cosa cura la mise en place: prediligi tessuti tinta unita, ricorda che con il bianco non si sbaglia mai. Tovaglioli rigorosamente di stoffa e calici di vino dove verrà versato una delle vostre etichette preferite. E per quanto riguarda le portate? Con la mozzarella in sfoglia di Bayernland crea delle girelle scenografiche: predisposta già per essere arrotolata. Fai così: stendi un rotolo di pancarrè, schiaccialo leggermente con un mattarello. Scegli una salsa a piacere come maionese o tartara o un pesto di pistacchi per qualcosa di più originale. Ora disponi la sfoglia di mozzarella, aggiungi quindi la mortadella, chiudi e arrotola. Per essere sicuro che la girella resti incartala con pellicola e lasciala riposare fino a poco prima della cena. A quel punto con un buon coltello affetta e avrai delle girelline facili ma scenografiche.

E per un primo veloce ma gustoso? Sicuramente il risotto è un’ottima opzione, con i formaggi puoi mixare le verdure di stagione e conquistare al primo assaggio ma se non sei un abile cuoco, opta piuttosto per degli gnocchi: si cuociono in pochissimo e creare una fonduta di formaggio è facilissimo. Il nostro mix preferito? Panna da cucina e caciotta. Vuoi altre idee? Sulla pagina social di Bayernland come Facebook e Instagram trovi altre idee, ma anche sul sito web ufficiale puoi sfogliare le numerose ricette a disposizione per i clienti.

Chi è Bayernland?

Con esperienza di oltre 50 anni nel settore, dal 1970 a Vipiteno Bayernland è un punto di riferimento. Azienda esperta del settore latticini, si è distinta nel tempo continuando a produrre prodotti best seller ma anche adattandosi alle richieste di mercato più recenti. Tra le ultime novità il lancio di una gamma di prodotti senza lattosio, per rispondere ai bisogni degli intolleranti, e una linea green con packaging composto da ¾ di c. Con grande attività social e investimenti importanti nel mondo del marketing grazie al coinvolgimento di food influencer, Bayernland diventa sempre più popolare. Il vero successo? Chiaramente è dato dalla qualità della materia prima che rende ogni referenza gustosa e autentica.