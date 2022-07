Vivi l'avventura con il rafting allo Stura River Village di Gaiola

In estate non c’è niente di meglio che passare un po' di tempo in mezzo alla natura, meglio ancora se lo si fa da protagonisti di un’avventura!

Questo è possibile grazie l’evento che si svolgerà allo Stura River Village di Gaiola, dove guidati da personale esperto si potranno effettuare due ore piene di adrenalina ed emozioni: a bordo di un gommone e con una pagaia in mano si potrà percorrere il fiume con percorsi tranquilli, ma caratterizzati anche da rapide e onde.

Il tutto sarà gestito in totale sicurezza, grazie alla presenza di guide e tutta l’attrezzatura idonea come salvagenti e caschi, forniti dagli organizzatori, così come i calzari in neoprene, la muta e la giacca d’acqua. Il tutto è pensato nei minimi particolari per permettere a bambini (a partire dai 6 anni) e adulti di trascorrere una giornata indimenticabile. E dopo aver pagaiato lungo il fiume, è possibile riposarsi e rilassarsi grazie alla piscina presente nello Stura River Village.

Per partecipare all’evento è necessario portare:

il costume da bagno

una maglietta termica o a mezza manica

una mascherina da indossare durante il viaggio di ritorno a Stiera con i mezzi del villaggio,

un asciugamano o accappatoio, delle ciabatte, cuffia e tutto quello di cui necessitate durante la permanenza in piscina.

La prenotazione all’evento può essere effettuata attraverso il sito internet https://www.rafting-canoa.it/rafting , mentre per i pernottamenti è possibile utilizzare il form presente all’indirizzo https://www.sturarivervillage.it/prenota .

Con la prenotazione del rafting si includono diversi servizi: l’utilizzo della piscina dalle 10 alle 18, l’accompagnamento con una guida esperta, i calzari in neoprene, la muta e una giacca ad acqua, un salvagente, il casco, la pagaia, il gommone, l’assicurazione RC e il ritorno al villaggio con lo Stiera-Bus al termine dell’esperienza. Per qualsiasi altra informazione è possibile inoltre mandare una mail all’indirizzo info@sturarivervillage.it o utilizzare i seguenti recapiti telefonici: Tel. 0171 290700 - Cell 338 1011194 - Whatsapp 338 1011194.

Per maggiori info potrete visitare il sito https://www.sturarivervillage.it/