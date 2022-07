Nuovi Mondi Festival: dal design al teatro per un fine settimana ricco di incontri

Nella settimana a cavallo tra giugno e luglio, il Nuovi Mondi Festival 2022 entra nel vivo proponendo un programma ricco di appuntamenti e grandi ospiti, mentre prosegue la proiezione dei documentari del concorso internazionale di film.

Domani, venerdì 1 luglio, presso il campo base di Valloriate, saranno proiettati diversi documentari in concorso: alle ore 15 "Hey Gunesh" di Marita Tevzadze e Ana JegnaradzeIran, alle 15.20, “Two headed mountain” di Jacopo Marzi, alle 15.30 “Sopravvissuti all’homo sapiens” di Paolo Rossi, alle 15.50 “Alpinestate” di Michele Trentini, alle 16.20 “Signs of life” di Marko Nicolic, alle 17 “Chiamo, nessuno risponde” di Davide Demichelis e, alle 18, “Alpenland” di Robert Schabus.

Alle 16.30, al Centro Incontri di Rittana, si terrà il secondo di tre appuntamenti, progettati e organizzati dal sindaco di Rittana, Giacomo Doglio, "Racconti di architettura e paesaggio alpino", e realizzati in collaborazione con il Politecnico di Torino Dipartimentodi Architettura e Design e l'Istituto di Architettura Montana. L'incontro sarà con gli architetti Lara Sappa e Fabio Revetria, che, nel 2007, hanno fondato Officina82 a Garessio, occupandosi fin dall'inizio di progetti integrati di architettura e paesaggio. Officina82cerca la bellezza, che ritiene debba essere il punto di partenza e di arrivo del proprio processo di lavoro e porta avanti una personale ricerca soprattutto nel campo del recupero e della progettazione di allestimenti di mostre e showroom. Entrata libera fino ad esaurimento posti.

Alle ore 18, il Centro incontri di Rittana ospiterà l'evento "La montagna che vorrei", un talk ispirazionale per la rigenerazione delle aree interne con quattro illustri ospiti: Marco Aime, che parlerà di comunità, è antropologo e scrittore, ricercatore e docente di Antropologia culturale all'Università di Genova. Ha condotto ricerche sulle Alpi e in Africa Occidentale (Benin, Burkina faso, Mali), ed è autore di numerose pubblicazioni, tesi di narrativa e saggi; Antonio de Rossi che interverrà sulla bellezza, è professore ordinario di Progettazione architettonica e urbana e direttore dell’Istituto di Architettura Montana e della rivista internazionale «ArchAlp» presso il Politecnico di Torino; Paolo Verri, che tratterà il tema della visione, è stato direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal ‘93 al ’97 e si occupa da oltre vent’anni di sviluppo urbano. Come «urban practitioner» ha diretto il piano strategico di Torino fino al 2006, i festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia nel 2011, gli eventi del Padiglione Italia di Expo Milano 2015 e Matera 2019 Capitale europea della cultura; Mariolina Pianezzola che converserà sul tema delle reti è esperta nella costruzione di progetti europei, svolge attività di coordinamento e di gestione di programmi per lo sviluppo rurale, di reti integrate e intersettoriali sostenibili, di progetti di innovazione di prodotto e di processo. È specializzata in fund raising e ingegneria finanziaria ed è direttore tecnico del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio, che applica le modalità di sviluppo partecipativo Leader.

Alle ore 21, si tornerà al campo base di Valloriate, per lo spettacolo teatrale di e con Paolo Rossi dal titolo “Per un futuro immenso repertorio”, con musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila. Uno spettacolo fatto ‘con’ il pubblico e non ‘al’ pubblico, un menù teatrale che cambia ogni volta: imprevisti, giochi, scherzi, improvvisazioni e un “immenso futuro repertorio” che si va creando sul momento proprio grazie al pubblico. Uno strampalato e folle varietà, in una maratona di cinque serate diverse e di cui non si annunciano mai i momenti fondamentali, perché la scaletta può venire sempre ribaltata all’ultimo. È possibile acquistare il biglietto per lo spettacolo al costo di 10 euro + prevendita su mailticket.it

Sabato 2 luglio al campo base di Valloriate, alle ore 10, si svolgerà l’incontro “Progetta borghi”, in collaborazione con la rete Rifai (Rete italiana dei giovani facilitatori delle aree interne) e il Distretto Montagna Futura. La formazione sarà tenuta dall’associazione Meraki e verterà sulla progettazione dedicata ai giovani di Rifai e dei territori interessati a innovare delle aree interne. Si parlerà di teoria e pratica per progettare i territori. L’incontro è aperto a tutti, fino ad esaurimento posti.

Dalle ore 11 saranno proiettati una serie di documentari per il Concorso Internazionale Documentari 2022, ad iniziare con “Rue Garibaldi” di Federico Francioni, vincitore del Torino Film Festival 2021 – Italiana Doc, per poi passare a “Salvo” di Federico Cammarata alle 12.15, In concorso a Doc Lisbboa e Festival dei Popoli, ad “Amuka – Il Risveglio Dei Contadini Congolesi” di Antonio Spanò alle 15, a “Mother Lode” di Matteo Tortone alle 16.15, documentario in concorso alla Settimana Internazionale della critica – Festival di Venezia.

Sempre al campo base di Valloriate, sabato 2 luglio, alle ore 18, presso il campo base di Valloriate, ci sarà un appuntamento esclusivo con Stefano Pontecorvo ambasciatore e diplomatico che, durante l’ultima crisi in Afghanistan, ha coordinato l’evacuazione di 124.000 persone, prima di lasciare il paese lui stesso. Pontecorvo, dialogando con la giornalista internazionale Elena Pasquini, racconterà tramite le parole del suo libro “L’ultimo aereo da Kabul. Cronaca di una missione impossibile”, dell’ultimo anno e mezzo della repubblica islamica dell’Afghanistan e delle cause profonde che hanno portato alla resa militare e al crollo delle istituzioni. Attraverso una breve storia del paese, Pontecorvo aiuterà il pubblico a capire un mondo complesso, gli errori dell’Occidente e il nuovo ordine mondiale che si sta prefigurando anche con la guerra in Ucraina. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, si consiglia la prenotazione su www.eventbride.it

Alle ore 21, Sempre al campo base di Valloriate, Cecilia Strada, responsabile comunicazione di ResQ – People Saving People, racconterà l’esperienza della nave di soccorso ResQ People, con un intervento dal titolo “Quando le persone salvano le persone”. La nave di soccorso ResQ People è lunga 39 metri e pesa 300 tonnellate; nata come nave di ricerca scientifica, ha già solcato il Mediterraneo per salvare vite con il nome di Alan Kurdi. L’imbarcazione è stata acquistata con una campagna di crowdfunding e la sua attività in mare e a terra è finanziata da privati cittadini. Ingresso libero, si consiglia la prenotazione su eventbrite.it

Domenica 3 luglio, al mattino, al campo base di Valloriate, ripartiranno le proiezioni dei documentari in concorso con “La Lunga Strada” di Alessio Salvini alle ore 11, seguito da “Her Sey Yolunda” di Muhammet Beyazdağ alle 11.10, “La vera storia della partita di nascondino più grande del mondo” di Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo, Davide Morando alle 11.30, “Il sergente dell’altopiano” di Tommaso Brugin, Federico Massa alle 11.45, e “Brotherhood” di Francesco Monntagner, vincitore del Pardo D’oro al Festival di Locarno che sarà proiettato alle 15.

Alle ore 17, sempre presso il campo base, si terrà la presentazione della prossima camminata “Attraverso la memoria” che si svolgerà a settembre 2022, con la proiezione del film “Dove danzeremo domani”, con la regista Audrey Gordon. In chiusura del fine settimana, in collaborazione con Yepp Valle Stura, dalle ore 21, a Valloriate, i Lhi Balos festeggeranno i quindici anni di attività con un concerto live accompagnati sul palco da una sessione fiati al completo, seguiti dai Baklava Klezmer Soul che con la loro anima klezmer travolgeranno il pubblico con ritmi vorticosi e melodie frenetiche.