Torna la Robilante in Rosa, la camminata a sostegno della Lilt di Cuneo, dedicata a Wilma Vallauri

Terza edizione della Robilante in Rosa, quest'anno, in particolar modo, dedicata al ricordo di Wilma Vallauri. La camminata si svolgerà domenica 3 luglio e avrà lo scopo di raccogliere fondi a sostegno della Lilt di Cuneo; la manifestazione nasce da un’idea solidale dello staff della Pro Loco “Amici di Robilante”.

La passeggiata si snoda tra i boschi di castagno sopra Robilante con un percorso panoramico di circa 4,5 chilometri, con tratti in salita. Il programma prevede la partenza alle 10 dalla piazza centrale del paese e l’arrivo alla cappella del Montasso; lungo il percorso, segnalato da nastri rosa e palloncini, ci saranno punti di ristoro; arrivati al Montasso, per chi avrà piacere di fermarsi, è stato organizzato dai Massari un pasta party, seguiranno intrattenimenti per bambini oltre a tanta musica e divertimento per tutti. I primi 350 iscritti riceveranno uno zainetto con all’interno una t-shirt tecnica Karhu, una bottiglietta d’acqua e altri gadget (disponibile anche un servizio navetta per la sola salita fino alla vicina chiesetta del Malandrè).

Iscrizioni e informazioni alla Lilt Cuneo, tel. 0171-697057, cuneo@legatumoricuneo.it; oppure tabaccheria Rosalia e Ornella tel. 0171-789242, Deborah tel. 347-1206472.