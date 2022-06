Alba Cheer: Young Titans pronti per l'europeo

Il ventisettesimo full out di preparazione dell’europeo di Atene ha visto un (quasi) hit zero da parte del team Young Titans.

In una gremita Palestra Titans mercoledì 29 giugno è andato in scena lo show off di presentazione del team e dell'esercizio che tra due giorni scenderà sulla pedana più importante d'Europa. Grande energia, pulizia tecnica e cura dei dettagli: tutto questo abbiamo ammirato dopo tre settimane di intenso lavoro di preparazione. Se basterà al cospetto dei grandi d'Europa sarà come sempre il campo a dirlo; certamente quello che hanno preparato gli Young Titans è il meglio di quanto oggi possa portare in pedana un junior coed italiano.

L'evento di presentazione ha consentito anche di consegnare le t-shirt ufficiali della trasferta, con l'intervento di Chiara Elia della FAS serramenti, main sponsor del viaggio all'europeo. Un piacevole omaggio è stato donato al team anche di Vito Ragone, direttore dalla filiale Fielmann di Alba, importante multinazionale con cui Alba Cheer sta iniziando a collaborare. Oltre a parenti, amici e supporter, tra i presenti in sala anche Alessandro Pasquero di Egea, importante partner del territorio, e i titolari della Gyplast che da sempre si occupa della stampa del merchandising Titans.

Dopo l'esibizione, il momento più coinvolgente è stata la consegna della bandiera tricolore da parte di Daniele Sobrero, delegato allo sport per il Comune di Alba, a cui si è associato l'in bocca al lupo a distanza del Sindaco di Guarene, comune dove ha sede la palestra dei Titans. Proprio quella bandiera che venne sventolata sul podio mondiale, rimasta gelosamente custodita in questi mesi, tornerà ad accompagnare un team in una manifestazione internazionale, in un simbolico passaggio di consegne tra presente e futuro del cheerleading nostrano.

Gli Young Titans sono pronti per l'europeo. Bring the dream, ci sono sogni nel cassetto che ogni tanto vale la pena cullare.