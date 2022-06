Calcio: dalla stagione 22/23 playout in Seconda Categoria e playoff in Terza

Si è svolta una riunione di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale per esaminare e deliberare in merito alle attività agonistiche della prossima stagione sportiva 2022/2023.

Una delle novità introdotte rispetto alla stagione in fase di conclusione riguarda l’istituzione dei Play-Out in Seconda categoria e dei Play-Off in Terza categoria.

Pertanto nei prossimi Campionati dilettantistici saranno previste fasi di Play-Off e Play-Out nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria, Serie C1 e C2 Calcio a Cinque e Under 19 Regionale, nonché i Play-Off nei Campionati di Terza categoria, Eccellenza Calcio Femminile, Serie D Calcio a Cinque e Under 19 Provinciale.

I relativi meccanismi di promozione e retrocessione verranno resi noti con successiva pubblicazione ed alla definizione degli organici dei vari Campionati.

Lo ha reso noto la LND Piemonte e Valle d'Aosta.