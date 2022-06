"Italy '43-'45: la resa dei conti": parla cuneese il gioco da tavolo sugli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale

Sembra che la 'febbre del gioco (di ruolo o da tavolo)' si sia impossessata della provincia Granda, negli ultimi mesi e anni. Ed ecco che - dopo le attività di collettivi come Droneroludica e No Dice Unrolled, e la realizzazione dei giochi della Domoela - un altro titolo 'made in Cuneo' si sta ritagliando uno spazio importante nella nicchia di conoscitori e appassionati del gioco da tavolo.

Questa volta, però, non ci si sofferma sulle idiosincrasie del cuneese medio o sulle particolarità gastronomiche del territorio. Si torna indietro nel tempo di decenni, nell'Italia dopo l'8 settembre del 1943, con "Italy '43-'45: la resa dei conti".

Il gioco risulta ambientato quindi nelle fasi conclusive della seconda guerra mondiale e prevede quattro giocatori alla guida di altrettante fazioni: il Comitato di Liberazione Nazionale, le Brigate Autonome, la Repubblica Sociale Italiana e la Wehrmacht. A ogni turno i giocatori dovranno decidere come spendere le proprie risorse nella scalata per il dominio militare e politico della penisola, ostacolati o favoriti dai vari eventi storici che si succederanno di volta in volta. Ogni otto di questi eventi, però, il gioco verrà interrotto dall'avanzata degli Alleati da norda a sud - controllati dal gioco stesso - : la mappa si restringerà così nel tempo aumentando l'interazione tra le varie fazioni. Vince chi conquista 15 punti vittoria e, quindi, l'egemonia sul territorio

"Italy '43-'45" spicca quindi non solo per la particolare natura di gioco 'semi-cooperativo' ma anche per il grande spazio che viene riservato alla storia del territorio cuneese e all'approfondimento del contesto storico presentato, con compendi appositi per ogni fazione e per ogni "carta evento".

L'intero team creativo - Giovanni Tosello (autore e designer), Vincent Venezia (marketing), IBAN il terribile (grafico) e Mirco Anselmo (produttore) - risulta cuneese. Il gioco è stato lanciato sul mercato lo scorso 25 aprile e sta riscuotendo un ottimo successo.

"Il gioco è nato alla fine del 2019 come tentativo di rendere 'ludico' l'approfondimento sulle operazioni concrete della guerra di liberazione - raccontano dal gruppo di lavoro - ma poi il lockdown ha rallentato i playtest e lo sviluppo e il bilanciamento. Solo nel 2021 siamo riusciti ad affinare il tutto".

"Le varie fazioni partigiane collaborano ma hanno obiettivi divergenti mentre le due dell'asse si trovano a dover competere per le stesse risorse e a collaborare, al tempo stesso, per fermare i ribelli. Competizione a tutto tondo, quindi, resa ancor più pressante dall'incedere inevitabile della fazione anglo-americana gestita dal gioco stesso. Tattica, strategia e gestione delle risorse e del territorio sono l’anima del turno di gioco; ognuno di essi è scandito dalle 'carte evento', che offrono occasioni per ribaltare gli equilibri, mentre le 'carte offensiva' scandiscono l’avvicinarsi della fine del gioco".