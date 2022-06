Non solo turismo ma anche location da matrimonio. I campi di lavanda di Sale San Giovanni sono stati scelti da una coppia cebana per sposarsi.



Congratulazioni all'appuntato scelto Mario Ambrosone e a Nadia Biestro di Ceva, che si sono uniti in matrimonio nello splendido scenario dei campi di lavanda in fiore, nel comune di Sale San Giovanni.

Buona vita ragazzi!