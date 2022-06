Tessuti aerei, la disciplina che permette di volteggiare a mezz'aria

I tessuti aerei sono una disciplina acrobatica che consiste nel realizzare cadute, giravolte, acrobazie e forme con il proprio corpo, il tutto con il solo aiuto di qualche metro di stoffa e di un gancio.

Sembra che sia nata dall'ingegno di André Simard, artista del Cirque du Soleil fin dal 1987, che pare abbia trasformato i circensi del circo in veri e propri performer di quest'arte.

Nel tempo questo sport è diventato sempre più praticato e diffuso oltre che un modo alternativo per mantenersi in forma. A forza di effettuare inversioni, trazioni e cadute si sviluppa una grande forza fisica sia nelle braccia che negli addominali.

Essendo comunque ancora uno sport di nicchia è esposto ai falsi miti: convinzione diffusa è che siano necessarie una particolare forza fisica nella parte superiore del corpo, elasticità, dinamica, equilibrio e doti artistiche ma, in realtà, sono qualità che vengono sviluppate nel tempo, praticando e avendo la consapevolezza del proprio corpo e dei propri limiti.

Da oltre 10 anni anche nella provincia di Cuneo è possibile praticare questo sport presso svariate associazioni presenti sul territorio come "Cadute dalle Nuvole", "Vola circus", "Up scuola di circo", "Fuma che 'nduma", etc.