"Randall, Voci dalla strada": un palco attende giovani cantautori e scrittori

Ti piacerebbe presentare una canzone o un tuo testo sul palco di “Randall, voci dalla strada”?.

La call arriva dall’associazione animalista di volontariato Amici dei mici di Savigliano, per un evento che si terrà il 10 settembre in piazza Turletti a Savigliano e vedrà protagonisti i giovani autori e cantautori.

L’iniziativa inedita dell’associazione Amici dei Mici si realizza in collaborazione con l’artista Ilaria Lorefice grazie al bando del CSV di Cuneo per la "selezione di idee progettuali per il ricambio generazionale", a cui il sodalizio, che opera in Provincia, ma non solo in aiuto agli animali di strada, ha partecipato con il progetto "Officina Tecnologica".

Per partecipare all’evento che ha il patrocino del Comune di Savigliano, bisogna avere tra i 18 e 29 anni ed essere residenti in Piemonte.

Occorre inviare una canzone o un testo in formato mp3 o in link al video se cantautori o compositori o un testo in formato pdf ( racconto breve, poesia, pensieri scritti) entro il 10 luglio via whatsapp al numero 345 1438241.