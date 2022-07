A Cuneo c'è l'Illuminata ma per molti è buio profondo: multe e auto rimosse in piazza Galimberti

Il carro attrezzi in azione in Piazza Galimberti

Sta per aprirsi il sipario sull'edizione 2022 dell'Illuminata a Cuneo, che vive questa sera la propria inaugurazione ufficiale.

Per molti cuneesi, però, non sarà un momento particolarmente gioioso, proprio come successo qualche giorno fa in concomitanza con la sfilata degli alpini per la festa del 2° reggimento quando il carro attrezzi è stato chiamato ad un super lavoro.

Anche oggi, come lunedì pomeriggio, sono parecchi gli automobilisti che hanno "dimenticato" la propria auto in Piazza Galimberti, incuranti dei divieti di sosta posizioniati nei giorni scorsi.

Risultato: multa per divieto di sosta, auto rimossa e portata al deposito.