Dronero e Villar San Costanzo piangono Margherita Balestro: "Se ne è andata in punta di piedi"

Le comunità di Villar San Costanzo e Dronero piangono la prematura scomparsa all'età dei 50 anni di Margherita Balestro in Bertolino.

"Se ne è andata in punta di piedi - la ricordano le amiche - lottando fino all’ultimo giorno contro una malattia che non le ha lasciato via di scampo. Ha affrontato gli ultimi mesi della sua vita con grinta e coraggio, senza mai perdersi d’animo e con una grande voglia di farcela. Adesso restano soltanto incredulità ed un immenso vuoto".

"Se ne va una mamma, moglie, amica, collega - continua il messaggio di cordoglio - che per noi è stata un grande esempio, sempre disponibile e sorridente con tutti. In questi mesi abbiamo imparato da te come si affrontano i problemi veri della vita; eri tu a dare coraggio a noi. Rimarrai sempre nei nostri cuori, non ti dimenticheremo mai”.

L’ultimo saluto oggi, venerdì 1 luglio alle ore 16, nella Parrocchia di Villar San Costanzo.



Margherita Balestro lascia il marito Marco Bertolino con i figli Davide e Alice. Il papà Antonio, la sorella Katia i suoceri Domenico e Marisa, il cognato le nipoti e parenti tutti.