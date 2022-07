Elezioni RSU alla ORS di Roddi, conferma per la Filcams Cgil

Nella giornata di ieri si sono tenute le elezioni per il rinnovo della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) alla ORS di Roddi, azienda di eccellenza nel settore dello sviluppo di software per imprese, banche ed aziende commerciali in genere, in Italia ed all'estero.



Il voto ha visto una importante partecipazione delle maestranze ed ha premiato la RSU uscente della FILCAMS-CGIL per il lavoro fatto in questi difficili anni di pandemia a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati in azienda, riconfermando Dario Giordano, Luca Anibaldi e Maurizio Toppino.



A loro vanno i complimenti per l'impegno messo in campo e gli auguri di buon lavoro della Segreteria Provinciale della Filcams Cgil di Cuneo.