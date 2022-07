Ginecologi obiettori all'ospedale di Mondovì-Ceva: "L'accesso al servizio è garantito con tre medici"

In questi giorni in cui, complice anche la delicata situazione negli USA sul diritto delle donne di abortire, cerchiamo di chiarire, per quanto possibile, la situazione riguardante l'ospedale Mondovì-Ceva, da alcune settimane al centro di un dibattito con i Radicali Cuneo.

Il gruppo, in una nota, (leggi qui), in seguito alle dichiarazione dell'Asl rilasciate ad un altro giornale, chiede chiarimenti sui numeri effettivi riguardanti i ginecologi obiettori, al fine di tutelare il rispetto della legge 194/1978.

"L'ospedale di Mondovì ha un ginecologo non obiettore, cui si aggiungono altri due che sono in consulenza" - spiegano dall'AslCN1- "Questa è la situazione".

Per chiarire: il servizio di interruzione volontaria di gravidanza viene garantito grazie a 3 medici. Solo uno è diretto dipendente Asl, gli altri due fanno parte dei ginecologi che lavorano in ospedale attraverso cooperativa.

Ricordiamo che a Mondovì si effettuano ivg farmacologiche, mentre quelle chirurgiche vengono svolte nel nosocomio di Savigliano.

"A nessuna donna è mai stato rifiutato assistenza o è stato richiesto trasferimento in altra struttura per interruzione di gravidanza. L'accesso al servizio viene garantito grazie ai medici non obiettori" - hanno ribadito in più occasioni dall'Asl.