Nove discipline sportive per 40 diverse categorie compongono l’offerta sportiva 2022/23 del Csi Cuneo

Dopo l’avvio di prova della stagione 2021/22, il beach volley entra ufficialmente nell’offerta sportiva del Csi Cuneo per la stagione 2022/23. Saranno tre le categorie attivate: Open maschile, Open femminile e Mista. Potranno iscriversi gli atleti nati dall’anno 2007 e precedenti.



Le partite si giocheranno presso l’impianto sportivo al coperto “Nuovo Centro Sportivo Sporting Cuneo” di San Rocco Castagnaretta a Cuneo. L’avvio del campionato è previsto per lunedì 31 ottobre. Il beach volley va ad aggiungersi al tradizionale programma sportivo del comitato di Cuneo che per il nuovo anno offre agli sportivi cuneesi nove discipline sportive e ben 40 diverse categorie. Confermatissimi i campionati di calcio 5, calcio 7 e calcio 11 per ragazzi e adulti, così come quelli di pallavolo e pallacanestro e di minivolley e minibasket per i più piccoli. Torna nel 2023 anche il tennis tavolo.



Le nuove società sportive che vogliono iscriversi al Csi devono presentarsi presso la sede di via E.Filiberto 6 a Cuneo (martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12) per ritirare la cartellina con i vari modelli e le relative istruzioni di compilazione. Alle società già affiliate nell’anno sportivo 2021/22 verrà invece inviata via e-mail la documentazione necessaria all’iscrizione ai campionati 2022/23, senza l’obbligo di recarsi in sede per il ritiro del materiale.



Il tesseramento verrà effettuato esclusivamente on-line direttamente dalle società sportive, utilizzando l’apposita piattaforma digitale disponibile sul web con accesso ad un’area riservata. La sede del Csi riaprirà martedì 30 agosto, giorno di inizio iscrizioni del nuovo anno sportivo.



Per maggiori informazioni sulle iscrizioni contattare il Csi di Cuneo al numero di telefono 0171693703, scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@csicuneo.it o scaricare il notiziario ufficiale della stagione 2022/23 sul sito internet www.csicuneo.it.



“Il finale della scorsa stagione, che ci ha visto finalmente tornare tutti in campo un po’ più spensierati sempre nel rispetto delle regole, ci fa ben sperare per una definitiva ripartenza dello sport amatoriale – dichiara il presidente provinciale de Csi Cuneo, Mauro Tomatis - . È arrivato il tempo di tornare a pensare nuovamente ai nostri ragazzi, alla loro crescita, al loro divertimento piuttosto che a come applicare i vari protocolli sanitari. Per questa ‘nuova ripartenza’ proponiamo una bella novità: il beach volley, entra ufficialmente nella nostra offerta sportiva. Sappiamo che ci sono tanti appassionati di questa disciplina, che potranno competere e divertirsi in una struttura davvero all’altezza. Ma non è tutto: da settembre arriverà una nuova proposta di campionato di padel all’interno del circuito del Csi Cuneo. Ci stiamo lavorando per offrire una nuova opportunità ai tanti che già praticano questo sport. Non mi resta che augurare a tutti i nostri atleti di ritrovarci pronti e in forma per la ripresa dell’attività sportiva. Il Csi c’è ed è pronto ad accoglierli tutti con l’apertura delle iscrizioni”.



Oltre al beach volley, nel calcio a 11 sono confermate la categoria Ragazzi (anni 2009 e successivi), Allievi (2007 e successivi) e Open (2007 e precedenti). Per il calcio a 7 confermato il tradizionale campionato Open maschile sui campi in sintetico della nuova area sportiva di Borgo San Dalmazzo (anni 2007 e precedenti) e il campionato autoarbitrato riservato alle categorie Under 8 (2015 e successivi), Under 10 (2013 e successivi) e Under 12 (2011 e successivi). Gli affezionati del calcio a 5 potranno iscriversi ai campionati Open maschile che si svolgeranno presso i centri sportivi “Torretta” e “Piccapietra” a Madonna dell’Olmo (anni 2007 e precedenti); confermato anche il torneo Open femminile “itinerante” (anni 2007 e precedenti). In inverno torneranno poi i campionati indoor (con partite in programma dal mese di gennaio 2023) per le categorie Under 8-10-12 (torneo autoarbitrato) e per le categorie Ragazzi, Allievi e Juniores (torneo arbitrato).



Nella pallavolo sono previsti campionati autoarbitrati di minivolley per le categorie Under 8 (anni 2015 e successivi) con formula a concentramenti e Under 10 (2013 e successivi) e un torneo autoarbitrato per Under 12 nella formula femminile e misto (2011 e successivi) e Ragazzi misto (2009 e successivi). Campionato arbitrato invece per la categoria Ragazze (anni 2009 e successivi), Allieve (2007 e successivi), Allievi mista (2007 e successivi), Juniores femminile (2005 e successivi), Top junior femminile (2001 e successivi) e Top junior misto (2001 e successivi). Confermatissimi i campionati delle categorie Open maschile, femminile e mista (2007 e precedenti). Nella pallacanestro sono invece in programma campionati riservati alla categoria Under 12 (2011 e successivi), Ragazzi (2009 e successivi), Allievi (2007 e successivi), Juniores maschile (2005 e successivi) e Top junior maschile (2001 e successivi). Attesissimo, come sempre, il campionato Open maschile (2007 e precedenti). I tornei di minibasket autoarbitrato per le categorie Under 8 (anni 2015 e successivi) e Under 10 (2013 e successivi) con formula a concentramenti, prenderanno il via col mese di dicembre. Dopo due anni di stop, torna anche il tennis tavolo, con formule e date di apertura iscrizioni che saranno rese note a fine 2022 e avvio delle gare nel 2023.