In arrivo giorni di fuoco in Granda: temperature sopra i 35 gradi e afa almeno fino a mercoledì

Oggi ancora qualche residuo di instabilità sulle zone alpine settentrionali, poi da domani ritorno dell’alta pressione con afflusso di aria calda nordafricana che farà salire le temperature ben oltre le medie del periodo almeno fino a mercoledì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 1 e domani sabato 2 luglio

Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su pianure e Liguria centro-orientale escluse velature leggere. Sulle Alpi e rilievi della Liguria occidentale irregolarmente nuvoloso per cumuli che sulle zone alpine settentrionali potranno portare ancora rovesci o isolati temporali al pomeriggio oggi, meno probabili domani.

Temperature stazionarie o in lieve aumento da domani ed in linea con il periodo, con valori massimi compresi tra 28 e 32 °C, qualche grado in meno sulle coste liguri. Minime tra 18 e 22 °C.

Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza. Localmente moderati da sud nelle ore pomeridiane su Liguria interna centro-orientale e basso Piemonte tra Langhe e alessandrino nella giornata di oggi.

Da domenica 3 luglio

Temperature in aumento e caldo afoso almeno fino a mercoledì 6, con valori massimi che tra domenica e lunedì potranno superare i 35/36 °C. Possibile comunque la ripresa dell’instabilità sulle zone alpine.

Cuneo

