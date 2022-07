Se abbiamo bisogno urgentemente di una certificazione di conformità impianto gas dobbiamo assolutamente rivolgersi ad un professionista che è in grado di rilasciarla, magari chiedendo in anticipo un preventivo, a titolo totalmente gratuito, per avere un’idea del budget che ci serve. Dal momento che le persone utilizzano il gas in relazione a molti utilizzi all’interno della propria casa, che si tratti di generare riscaldamento o di andare a riscaldare l’acqua dei sanitari, bisogna rispettare le norme attualmente in vigore e farti certificare il nostro impianto a gas.

Innanzitutto bisogna dire che ci sono diversi tipi di impianti a gas, che utilizzano gas naturale oppure gas propano oppure gas butano. Bisogna anche considerare il tipo di edificio dove è installato l’impianto a gas, perché potrebbe trattarsi sicuramente di un appartamento come nella maggior parte dei casi, ma in altri ancora si potrebbe trattare di una villa, di un ufficio commerciale, o di un altro genere di edificio. Il certificato di conformità dell’impianto a gas è indispensabile anche perché questo tipo di documento va a certificare che il nostro impianto rientra all’interno dei regolamenti e delle misure previste per il tipo di prodotto.

Ogni tipo di servizio erogato da questo genere di tecnico ha dei costi specifici, è per questo che il preventivo potrebbe essere più articolato e utile da richiedere.

Vediamo ora in quali casi è obbligatorio avere il certificato di conformità dell’impianto a gas

Ci sono dei casi in cui è obbligatorio avere, dunque richiedere ed eventualmente avere la possibilità poi di esibire il certificato di conformità dell’impianto a gas. Si può trattare del caso di allaccio di nuove utenze, a prescindere che queste nuove utenze siano gas, luce o acqua. Ma anche quando l’impianto è appena stato realizzato o se è stato parzialmente modificato. Uno dei motivi per cui bisogna sapere dove è stato installato l’impianto a gas e proprio perché, nel caso di un’attività commerciale, è obbligatorio per ogni nuova apertura.

Anche quando si devono effettuare delle pratiche antincendio è importante avere il certificato di conformità dell’impianto a gas che deve essere rilasciato da una impresa che ho l’abilitazione per farlo.

A volte ci siamo ridotti all’ultimo minuto per richiedere questa certificazione, è sempre bene muoversi per tempo altrimenti è possibile che si debba aspettare all’incirca una settimana a causa delle procedure burocratiche necessarie.

C’è anche un caso in cui le tempistiche potrebbero allungarsi e da quando l’impianto presenta dei problemi.

In questo caso prima bisogna andare a risolvere i problemi e solamente in seguito verrà emesso il certificato di conformità. Dunque, pare chiaro che questo certificato ha un valore fino a quando non viene modificato l’impianto, in quel caso bisognerà rifarlo (il certificato, non l’impianto).

Un modo per risparmiare, soprattutto tempo, e muoversi per anticipo e soprattutto non sbagliare nella ricerca del professionista giusto. Esiste un solo caso in cui non è obbligatorio avere questo certificato ed è quello in cui viene richiesta una manutenzione ordinaria, in tutti gli altri casi probabilmente se rientra nell’ambito dell’obbligatorietà.