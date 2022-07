Per cercare di stare dentro al budget e di cui disponiamo ma, comunque, portare a termine dei lavori all’interno della nostra casa possiamo pensare di rivolgerci ad una ditta e richiedere la detrazione ristrutturazione bagno che viene prevista in diverse percentuali che variano a seconda del periodo storico e del tipo di lavori che facciamo.

Quindi, è molto importante parlare con l’ufficio tecnico per prendere accordi specifici. Poi d’altra parte se la detrazione è importante e se viene previsto lo sconto in fattura possiamo anche pensare, di destinare il nostro budget a più lavori di quanti ne avevamo in mente. Difatti tutto viene basato sul tipo di budget a disposizione. È il parametro di riferimento per la selezione dei lavori qui, quelli più importanti e quelli meno importanti. Anche la decisione rispetto a come ripartirlo dipende molto da quali sono le priorità ed è per questo che parlare con un progettista e discutere insieme di questi aspetti è rilevante per non commettere errori anche rispetto la scelta. Infatti non si ristruttura il bagno tutti i giorni e la volta che prendiamo questa decisione dobbiamo essere consapevoli di ogni dettaglio. Si tratta di uno degli investimenti più importanti che possiamo fare, la nostra casa e soprattutto la stanza dove possiamo molto tempo, un tempo anche dedicato al benessere oltre che all’igiene personale. Possiamo decidere di rinnovarla dal punto di vista funzionale ma anche dal punto di vista estetico, senza tralasciare nulla o selezionando gli interventi.

Quanto costa andare a ristrutturare il bagno?

I costi di ristrutturazione del bagno sicuramente sono uno degli elementi che tutti coloro che devono rifare questa stanza ritengono importanti. Davvero è difficile dare dei riferimenti specifici in merito. Infatti, esistono tanti materiali, tante voci di costi differenti, i prodotti, i costi di manutenzione eccetera e ad un certo punto ci si perde e questo diventa preoccupante per chi non conosce questa materia. Per quanto riguarda i costi, andando a togliere tutti i costi da sostenere per i materiali e appunto gli elementi che inseriremo in bagno, ma guardando solo i costi di manutenzione, si tratta di cifre che vengono quantificate nella maggior parte dei casi al metro quadro o al pezzo, a seconda di quello che stiamo parlando.

Quindi, si devono andare ad aggiungere tutti i lavori che vogliamo effettuare. Vogliamo rifare, ad esempio, le pareti? Di solito all’interno del bagno la scelta predominante è quella di inserire delle piastrelle, quasi fino al soffitto, e poi conteggiare anche il costo della tinteggiatura che viene fatta in via preliminare. È per questo che non tutti inseriscono questo tipo di elemento, perché magari hanno la priorità di rifare prima la vasca da bagno oppure di sostituirla con la doccia e quindi cercheranno delle soluzioni alternative, come ad esempio inserire dei pannelli specifici per coprire eventuali buchi rimanenti, ma non di più. Insomma voleva semplicemente fare un esempio del fatto che a seconda del budget che abbiamo a disposizione ci sono delle scappatoie per evitare di fare alcuni lavori non urgenti.