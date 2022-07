A Venasca la grande giornata dei Cantori in memoria di Davide Allasina

Organizzata dall'Associazione Culturale "Bambini di Zucchero", Cantinga porterà a Venasca cantori popolari spontanei di diversi paesi e regioni d'Italia. Questi gruppi si esibiranno durante il pomeriggio nella piazza del paese in un concerto improvvisato, come improvvisate sono le loro canzoni.



Non ci sarà, però, solo il canto in Cantinga. Ci sarà una festa di paese nella concezione tradizionale. Ci sarà la promozione del territorio e dell'enogastronomia locale. Tutti i ristoranti, infatti, parteciperanno a pranzo con un menu' tradizionale, nel pomeriggio ci saranno bancarelle con prodotti tipici e giochi per i bambini. Seguirà la grande cena dei Cantori presso la bocciofila. I Bambini di Zucchero, insieme a tutti coloro che si uniranno nell'arco della giornata, porteranno in Cantinga tutto ciò in cui Davide credeva fermamente: prima di tutto l'idea che il canto unisca le generazioni e crei le basi di grandi amicizie.



È un progetto ambizioso che è nato per crescere. Vi aspettiamo numerosi!