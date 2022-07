Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo la cena dedicata agli alpini

Prosegue Habibi Donatello, la rassegna estiva di eventi aggregativi, spettacoli e cene della Casa del Quartiere Donatello, grazie al contributo del Ministero del Lavoro e della Fondazione Compagnia di San Paolo. Questa volta ad animare gli spazi della Casa saranno i membri del Gruppo Alpini di San Rocco Castagnaretta che insieme ai Polentai di Robilante e al Comitato del Quartiere Donatello, sabato 16 luglio proporranno la Cena Alpini.



La cena nasce dall’incontro del Gruppo Alpini con la Casa del Quartiere che durante l’anno ha ospitato diversi momenti aggregativi per i membri, in quanto gli spazi della loro sede non erano abbastanza ampi secondo la normativa COVID. Il dialogo tra le due realtà ha fatto nascere la voglia di proporre qualcosa per il quartiere intero, per aggregare le persone.



La proposta si è consolidata con la disponibilità del Comitato di Quartiere Donatello a partecipare all’organizzazione dell’evento. La cena sarà preparata dai Polentai di Robilante, che proporranno una cena con polenta al sugo di salsiccia o ai formaggi, dolce e vino al prezzo di 10€. Il ricavato della cena sarà devoluto al gruppo Alpini di San Rocco.



L’evento comincerà alle 19:30 e si svolgerà presso il cortile della Casa del Quartiere Donatello, in caso di maltempo si useranno le sale al chiuso.



Per la cena è necessario prenotarsi tramite il form online, reperibile sulle pagine social, sui volantini, in fondo all’articolo, oppure chiamando o passando in segreteria della Casa del

Quartiere Donatello nei seguenti orari:

- martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:00, mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 e venerdì dalle 14:00 alle 15:00



Si prega di effettuare la prenotazione entro giovedì 14 luglio.