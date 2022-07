In vacanza con il Caffè Letterario sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”

Antonella Palmisano (medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella 20 km di marcia), Ambra Sabatini (la sprinter paralimpica più veloce del mondo) e poi Armando Verrua (già presidente del Lions Club Bra Host), fra Luca Isella (compianto storico torinese) e Yatri (caricaturista torinese) sono solo alcuni dei nomi passati al Caffè Letterario di Bra nella stagione 2021/22.





Con lo stesso valore sono state realizzate emblematiche iniziative solidali, come la mostra d’arte collettiva per la pace in Ucraina, finalmente in presenza. Nell’occasione, la giornalista e curatrice del Caffè Letterario, Silvia Gullino, ha voluto ringraziare gli artisti (Giovanni Botta, Manuela Fissore, Franco Gotta, Francesca Semeraro, Riccardo Testa e Bernardo Negro), che hanno partecipato all’iniziativa inaugurata nel mese di aprile ai Salesiani, riscuotendo un ottimo consenso di critica e di cui si parla ancora oggi.