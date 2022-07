Prenderà il via giovedì 7 luglio a Melle in val Varaita la seconda tappa del microfestival “Riscopriamo le nostre terre perdute”: da giovedì a domenica 10 luglio quattro giorni di incontri, mostre fotografiche, laboratori e passeggiate nel territorio della valle accompagnati da vecchi e nuovi abitatori per discutere insieme a studiosi, produttori, artisti del futuro delle aree interne italiane.

Il microfestival “Riscopriamo le nostre terre perdute”, patrocinato da Touring Club Italiano, Associazione Riabitare l’Italia, CAI, CIPRA, Terres Monviso, Chambra d’Oc e altre realtà nazionali e locali, si focalizza in questa seconda edizione su cibo e paesaggio come elementi identitari e di valorizzazione di territori di media montagna spesso condannati alla marginalità; ampio spazio sarà dato anche all’antica storia della valle e alla lingua e cultura occitana che da secoli ne fanno un elemento di identità e riconoscimento.

Si inizierà giovedì 7 luglio alle ore 16.00 a Melle con l’inaugurazione e una visita guidata alle mostre fotografiche nelle vie del paese a cura del Collettivo fotogiornalistico Contrails: fotografie che raccontano di aree interne, nuove filosofie di produzione, sostenibilità e cambiamento. Alle ore 21.15 presso il ristorante Reis – Cibo libero di montagna a Chiot Martin lo chef Juri Chiotti parlerà formaggio di montagna con i pastori e produttori Gian Vittorio Porasso, Marta Fossati e Andrea Colombero.

Venerdì 8 luglio a Melle alle ore 15.00 l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo firmerà insieme a produttori e nuovi abitatori della valle, coinvolti da tempo nel percorso del “Living Lab”, il “Manifesto dell’Agriecologia” e alle 18.00 saranno loro stessi a raccontare le loro esperienze in un talk dedicato al “modello val Varaita” di ripopolamento e rimessa in produzione di aree interne di media montagna.

Sabato 9 luglio si parlerà di storia, lingua e cultura occitana tra Torrette e Casteldelfino insieme a Alfredo Philip, storico della valle, che presenterà il suo nuovo libro “Suggestioni in Alta Val Varaita” con accompagnamento musicale e nel pomeriggio insieme a Aldo Orusa e Emiliano Borello illustrerà le antiche danze occitane dell’alta valle. Nel pomeriggio di sabato a Melle lo “Swap Party” a cura dell’Emporio di Comunità di Piasco Spazio Vitale ODV animerà il paese di Melle con lo scambio di vestiti usati.

Sempre sabato alle ore 18.00 a Melle si discuterà di nuovi modelli di turismo per la montagna di mezzo, tra cambiamento climatico e nuove potenzialità: interverranno Vanda Bonardo (Legambiente e Cipra Italia), Alice Brignani (Bologna Welcome, esperta di comunicazione e turismo), Ennio Belzuino (L’Enventoour).

Infine domenica 10 luglio un cerchio di condivisione a Celle di Bellino, in alta valle, tra abitanti e frequentatori della valle concluderà il microfestival.

Ma il programma della quattro giorni non si esaurisce qui: sono previste infatti anche presentazioni di libri, passeggiate con esperti e laboratori operativi. Tra le passeggiate scopriremo l’abitato di Rore e la sua architettura di montagna, l’esperienza di rilancio di un paese di media montagna da parte degli Antagonisti di Melle, la raccolta e trasformazione in cucina delle erbe dei prati di montagna con gli osti de L’Enventoour di Celle di Bellino, la scoperta del bosco e degli usi che si possono fare dei suoi prodotti, le meridiane e la Bibbia dei Poveri a Celle di Bellino, il laboratorio erboristico Euphytos e le sue produzioni di estratti. Tra i laboratori impareremo a costruire giocattoli in legno, a preparare cataste di legna, a fotografare la montagna. Programma e dettagli su www.terreoltre.it/iniziative.

La montagna vuole rivivere, ancora di piu’ i territori dimenticati, queste sono le iniziative che fanno ritornare le persone sui monti, che fanno capire la vera vita del popolo della montagna. Partecipate numerosi!