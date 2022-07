Prova, scopri e gusta: due nuovi laboratori con gli Ecomusei del Gusto in Valle Stura

Dopo il successo riscontrato durante le scorse edizioni, ecco due nuovi appuntamenti per il mese di luglio dedicati al mondo dei prodotti locali e delle ricette enogastronomiche locali della Valle Stura, proposte dall’Ecomuseo della Pastorizia all’interno del progetto Ecomusei del Gusto.

Si inizia con Prova e gusta: Laboratorio “I profumi del fieno” che si terrà a Valloriate, presso il Ristorante Fungo Reale, giovedì 7 luglio alle ore 14.00

Durante il laboratorio i partecipanti metteranno letteralmente le “mani in pasta” insieme a Manuel, il super chef del Ristorante Fungo Reale, e scopriranno l’uso del fieno in cucina attraverso la preparazione di alcuni buonissimi piatti.

Il secondo appuntamento del mese si terrà invece sabato 16 luglio alle ore 15.00: Scopri e gusta: alla scoperta del “Garrone rosso" ai Colli di Moiola, presso Moiola.

I partecipanti passeranno un pomeriggio nei meravigliosi castagneti dell’azienda agricola "Arbol" ai Colli di Moiola, dove insieme a Stefano andranno alla scoperta del “Garrone rosso”, un’antica varietà di castagne dalle eccellenti qualità organolettiche e dal sapore di un tempo.

Dopo la passeggiata seguirà una visita al suo laboratorio, dove avvengono i processi di selezione, lavorazione e trasformazione delle castagne. Al termine dell’esperienza sarà proposta una degustazione dei prodotti realizzati dall’azienda con questo ingrediente.







La partecipazione a entrambi i laboratori è gratuita e i posti sono limitati.

Per prenotare si può telefonare al numero 0171 955555 o scrivere una mail a ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it .







Il progetto Ecomusei del gusto, finanziato da Fondazione CRC nell’ambito del bando Musei da vivere e giunto al suo quarto anno di sviluppo, promuove la cultura enogastronomica delle Valli Gesso, Grana, Stura e Maira attraverso attività e iniziative realizzate dai quattro Ecomusei che animano i territori: quelli della Segale, Terra del Castelmagno, della Pastorizia e dell’Alta Valle Maira.

In Valle Stura, l’Ecomuseo della Pastorizia valorizza la cultura legata alla tradizione della transumanza e del lavoro dei pastori e allevatori della Pecora di razza Sambucana: anche a quest’attività e all’esercizio del pascolo si deve la conservazione e la biodiversità delle praterie semi-naturali e dei prati spontanei di montagna, che sono l'ambiente con la più alta ricchezza di piante per metro quadrato al mondo: utilizzabili in cucina e per usi officinali, le erbe spontanee sono un vero patrimonio dell'umanità.