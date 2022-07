Motogiro d’Estate tra monti e laghi

Domenica 10 luglio il Bemar Racing Team di Cuneo organizza il “Motogiro d’Estate”, che porterà i partecipanti da Cuneo verso il Colle della Maddalena, dal quale si scenderà a Barcellonette per poi proseguire per Le Sauze du Lac, Savine Le Lac ed Embrun, dove verrà effettuata la pausa per il pranzo.

Dopo essersi rifocillati, si risalirà in moto dirigendosi verso il Col de l’Izoard, dal quale si scenderà per risalire al Col de Vars, per poi fare ritorno a Cuneo transitando nuovamente per il Colle della Maddalena.

Il Motogiro, libero a tutti e completamente gratuito, prenderà il via alle 8,30 di domenica 10 luglio davanti alla Concessionaria Bianco Moto di Cuneo.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 347.4662060 Richy e 391.7004604 Monica.