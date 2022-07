Bravi i giovani: ancora successi per l’Auxilium Saluzzo

Domenica 26 giugno nell'ambito della competizione " Coppa città di Pinerolo" presso la Società A.S.D. Veloce club con la direzione arbitrale di Antonio Costanzo si sono svolte le Selezioni ai Campionati Italiani Coppie Under 15 e Individuale Under 18. Erano in gara 16 formazioni per la selezione per la prima categoria e 11 per la selezione Individuale Under 18.

Gabriele Pascariu dell'Auxilium di Saluzzo ha brillato come primo qualificato individuale U18. Sempre dell’Auxiium al terzo posto Stefano Versino, mentre nella Coppia U15 al secondo posto si sono qualificati Nicolò Buniva e Fabrizio Bollati della società saluzzese.