Alba: Matteo Borio si aggiudica il 1° premio al concorso "Laszlo Spezzaferri" di Verona

Matteo Borio, 15 anni, allievo della classe di chitarra del Liceo Musicale Da Vinci di Alba, seguito dalla professoressa Nadia Conte, si è aggiudicato il 1° premio al prestigioso 4° Concorso Internazionale "Laszlo Spezzaferri" di Verona, cat.B.



Il concorso si è tenuto in modalità on line.



Un successo straordinario per il giovane chitarrista albese che ha conquistato la giuria eseguendo "Choros n.1" di Villa Lobos, "Tango en skai" di Dyens, di Gilardino dagli Studi trascendentali "Er Rosario".