CDO Piemonte: “R-estate in pista” per i talenti del futuro in azienda

Grande successo e partecipazione all’evento estivo di Cdo Piemonte dal titolo “R-Estate in pista - Come attrarre e formare i giovani talenti? Uno sguardo rivolto alla sostenibilità futura delle nostre imprese”, al Cerrina Racing Track di Bruino (TO), realizzato anche grazie al contributo della Camera di commercio di Torino nell’ambito del progetto “Così forte”.

Sono stati oltre 120 i partecipanti alla serata, tra imprenditori, professionisti e giovani studenti e lavoratori.

Sono stati proprio loro, i giovani, i protagonisti della serata: Il Racing Team NotOnlyMotorsport della 2° categoria EuroNASCAR e la sua Academy per giovani meccanici ha portato ieri la sua testimonianza coniugando passione, formazione e professione!

Durante la serata era presente anche un desk in cui i presenti potevano gratuitamente ricevere un assesment sulla sostenibilità.

Alberto Panebianco, il giovane pilota del Team, ha letteralmente incantato e contagiato di energia e adrenalina tutti gli spettatori presenti, facendo rombare i motori sulla pista del Cerrina Racing Track con la sua Chevrolet Camaro!

Le sorprese nella serata non sono mancate: i nostri ospiti hanno partecipato ad un ricco momento conviviale, allietati da musica dal vivo a bordo pista e a seguire, per chi desiderava, è stato possibile partecipare ad una competizione in go-kart.

Una vera festa d’estate, all’insegna di passione, divertimento e musica dal vivo, aperta a tutti i nostri associati e a chiunque desiderasse conoscere la nostra Associazione!

Vuoi partecipare anche tu ai nostri eventi e restare aggiornato su tutte le prossime iniziative?

Seguici sul nostro sito Cdo | Compagnia delle opere e sui nostri canali social:

Facebook (1) Cdo Piemonte | Facebook

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cdo-piemonte