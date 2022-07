Via alle gare di atletica ai Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, in Algeria.

Buone notizie per il cuneese Josè Bencosme che ha conquistato la finale nei 400 ostacoli maschili.

Il portacolori dell'Avis Barletta ha strappato il pass per la finale, in programma questa sera, grazie al tempo di 49.55. Qualificazione anche per l'altro azzurro Mario Lambrughi (50.32).

Nella giornata odierna è in programma anche la finale diretta dei 3000 siepi femminili con la borgarina Anna Arnaudo al via.