Ciclismo: Leonardo Viglione dominatore dei colli cervaschesi

La sera di giovedì 30 giugno è andata in scena a Cervasca la Cicloscalata Cervasca-Vignolo-Madonna degli Alpini, valevole come settima prova del Campionato Provinciale della Montagna, organizzata in collaborazione con il Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo dall’attivissima Asd Cervaschese 98 della Famiglia Massa che con lodevole impegno ha allestito anche questa prova completando un bel trittico di gare in salita sui colli cervaschesi, iniziato il 27 aprile con l’ascesa di Aranzone e che, dopo il classico arrivo di Madonna degli Alpini dal versante di Cervasca il 25 maggio, lo ha riproposto anche da quello di Vignolo.

E’ stato un percorso un po’ atipico per metà pianeggiante, ma che ha favorito così lo spettacolo con due fughe nel tratto iniziale e la corsa che è poi esplosa sulle brevi, ma durissime rampe dopo l’abitato di Vignolo quando è entrato in azione il monregalese Leonardo Viglione (Sanetti Sport), reduce dal successo della scorsa settimana al Lago delle Rovine ed assoluto protagonista delle cicloscalate del campionato, che si era aggiudicato nell’ormai lontano 2011 anche l’ultima edizione da questo versante.

Quest’anno è stata una bella lotta con il forte scalatore Giorgio Bordone ad animarla con i due che hanno presto staccato gli avversari dietro il ritmo imposto da Viglione spingendo al massimo dello sforzo sulle pendenze a doppia cifra. Bordone ai settecento metri si è portato poi in testa, ma Viglione ai quattrocento, provato dalla fatica, ha però trovato ancora le energie per rilanciare l’andatura con una progressione impressionante che lo ha proiettato dopo gli ultimi tornantini esultante a braccia alzate sul traguardo.

Secondo e primo Junior è arrivato lo stesso Bordone ed a completare il podio assoluto è stato il doglianese Mauro Porro ad aggiudicarsi il successo tra i Veterani. Gli altri vincitori di categoria sono stati Franco D’Apollo (Gentleman), Giuseppe Dell’Atti (Supergentleman A) e Giovanni Isoardo (Supergentleman B) con un plauso particolare a Valerio Rosso, che alla prima corsa della vita si è imposto tra i Debuttanti, ed alla vincitrice tra le Donne Asia Balocco, al suo primo successo assoluto femminile.

Il nuovo trionfo ottenuto da Viglione ha regalato al monregalese la sua sesta vittoria assoluta stagionale e la sesta sul traguardo di Madonna degli Alpini decretandolo dominatore del trittico dei colli cervaschesi, vinto in tutte le tre prove, ed assoluto protagonista delle cicloscalate cuneesi, vincente in tutte le cinque a cui ha partecipato in questa stagione.

Una dedica per l’occasione va alla Famiglia Massa ed a Vittorio Bongiovanni per l’organizzazione che proporrà questo classico arrivo in salita dal versante di Cervasca anche nella terza tappa di venerdì 29 luglio dell’importante ed atteso 12° Giro della Provincia Granda. Prima il Campionato Provinciale della Montagna proseguirà giovedì 7 luglio con la Cronoscalata a Valdieri in Notturna.