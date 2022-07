Cuneoginnastica: ritmica, ancora ori e prestazioni di prestigio

A Ginnastica in festa sezione di ritmica, è il turno delle Allieve 1, che, con appena 8/9 anni, sono alla loro prima esperienza di gara nazionale.

Sofì Myftaraj, giovanissima promessa della Cuneoginnastica, è inarrestabile. Arriva a questi campionati italiani con già 4 ori regionali al collo ottenuti in diverse specialità. Dopo aver conquistato, nelle prime giornate di gara, due Titoli Italiani di squadra insieme alle sue compagne, Sofì torna a calcare la pedana per la sua gara individuale nella categoria LD, il secondo livello tecnico più alto del programma Silver. Senza timore, con una determinazione e un’eleganza da fare invidia, Sofì incanta la giuria con entrambi gli esercizi, corpo libero e palla, e conquista tutti gli ori possibili. Campionessa Italiana All Around, campionessa italiana specialità CORPO LIBERO e campionessa italiana specialità PALLA.

Le gare continuano poi per la categoria Silver LB1 così le junior della Cuneoginnastica classe 2008, rompono il ghiaccio con il campionato individuale. Buoni risultati per loro: Sveva Bergese, con due ottime esecuzioni, si qualifica come 8^ migliore ginnasta nella sua categoria e centra la finale tra le migliori 10 alla fune! Anche Cristina Gastaldi, nella stessa categoria, non passa inosservata davanti alla giuria, si posiziona 12^ all around e si qualifica per le finali con il terzo posto provvisorio nella specialità cerchio! Arianna Bagnis conclude la sua gara al 57° posto all around su oltre 90 ginnaste partecipanti, per lei ottime prestazioni ed ampi margini di miglioramento.

Per il settore di Artistica invece gareggiano al loro primo campionato nazionale due giovani allieve, Rainero Shaini Caterina, cuneese, classe 2012, che già bronzo regionale approda alla finalissima nel livello LC; per lei ottime prestazioni nonostante la tensione dell’esordio. Anche Erika Fortuna prende parte all’ambito campionato, per lei prima gara in assoluto che segna l’inizio di una lunga e promettente carriera in campo agonistico.