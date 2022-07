Alba rappresentante italiana al concorso "Communities in bloom"

Sarà la Città di Alba a rappresentare l'Italia al concorso internazionale “Communities in Bloom 2022” per la categoria International Challenge.



La competizione è nata per riconoscere e valorizzare le municipalità eccellenti nello sviluppo e cura degli spazi verdi, nella sostenibilità ambientale, nella pulizia e ordine della città, nella tutela del patrimonio storico e paesaggistico, nella cura e promozione delle tradizioni.



Le altre città in gara sono: City of Leduc, Alberta Canada; City of Oudenaarde, Belgium; City of Stratford, Ontario Canada; Regional Municipality of Wood Buffalo, Alberta Canada. I risultati verranno annunciati a Victoria, British Columbia, Canada, dal 20 al 23 ottobre 2022.



I giudici, Bob Ivison e Tina Liu, saranno ad Alba dal 10 al 12 luglio 2022 per raccogliere dati utili a stilare la classifica. La delegazione verrà accolta nella sala consiliare del palazzo comunale domenica 10 luglio 2022 alle ore 18.30, dove avverrà la presentazione ufficiale della città. I giudici avranno inoltre occasione di incontrare alcune associazioni cittadine che si occupano di tutela del patrimonio e delle tradizioni.



Seguirà la premiazione del concorso “AlbaInFiore” che premia i migliori allestimenti floreali cittadini di cittadini, scuole, attività commerciali ed enti.



Gli Assessori al Turismo Emanuele Bolla e all’Ambiente Marco Marcarino commentano: «Ancora una volta la città è chiamata a rappresentare l’Italia grazie ad una sua eccellenza, ad un suo punto di forza. Questa volta abbiamo alzato l’asticella e, dopo aver conquistato il marchio nazionale “Comune Fiorito” ed aver portato a casa l’anno scorso il premio "International Plant & Floral Displays" vincendo per la meticolosa cura delle gestione del verde urbano e la progettazione delle fioriture partecipando al "Virtual Edition Partecipant 2021", oggi concorriamo al concorso internazionale “Communities in Bloom 2022” promosso dall’omonima organizzazione no profit canadese. Alba investe nella cura del verde e nel rispetto per l’ambiente, e lo fa grazie al lavoro dei tecnici comunali, alle competenze delle imprese che si occupano di progettazione e cura del verde, all’impegno di Asproflor, ma anche grazie ai cittadini che abbelliscono i loro spazi con piante e fiori. A loro andrà il nostro riconoscimento con la consegna dei premi per i migliori allestimenti. Avremo modo anche di illustrare ai giudici i molti progetti ambientali, uno per tutti BeeStreet, a cui ha lavorato l’Assessore Elisa Boschiazzo, che tutela le api e gli insetti pronubi, e di far conoscere la nostra città attraverso i racconti delle Associazioni. Partecipiamo al concorso con ambizione, orgogliosi di essere albesi e di vivere circondati da un paesaggio che ci rende famosi in tutto il mondo».



L’albese Franco Colombano, vice Presidente di Asproflor commenta: «Fine settimana molto importante per l’Italia dei Comuni Fioriti, Asproflor è orgogliosa di poter presentare al mondo Alba, seconda città dopo Ingria, in gara per conquistare la medaglia d’oro mondiale. Dopo la partecipazione al concorso europeo auguriamo ad Alba il podio al concorso mondiale. Per preparare questa grande sfida Asproflor e il giudice mondiale italiano Mauro Paradisi hanno lavorato molto in collaborazione con i tecnici comunali che ringraziamo».



La candidatura è stata frutto dei molteplici riconoscimenti e premi per la cura del verde cittadino ed in particolare per l'ottenimento del “Marchio nazionale di qualità dell’ambiente di vita”, conseguito nel 2019 e promosso da Asproflor, rivolto ai Comuni più virtuosi nella cura del verde pubblico e nel coinvolgimento della popolazione.