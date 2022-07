Castelmagno: l'Ecomuseo incontra il museo etnografico di Coumboscuro

Domenica 3 luglio l’Ecomuseo Terra del Castelmagno incontra il Museo etnografico di Coumboscuro passeggiando sui sentieri tra San Pietro e Santo Lucio.



Il prossimo appuntamento targato EXPA – Esperienze X Persone Appassionate sarà domenica 3 luglio alle 9.30 presso il l’Ecomuseo Terra del Castelmagno in via Mistral 89 di San Pietro dove si visiterà l’omonimo museo, la mostra Pèire que Préiquen dedicata alle cave di ardesia e il Paese senza Tempo abitato da un centinaio di Babaciu. Successivamente insieme a una guida escursionistica dell’Ecomuseo si percorrerà il sentiero delle borgate abitate un tempo dai cavatori fino ad arrivare a borgata Marquion dove ci verrà incontro la famiglia di Anna Arneodo.



Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio insieme a Laurens si andrà alla scoperta della coltura della canapa, un tempo molto coltivata in queste zone e la cui fibra veniva impiegata soprattutto in ambito tessile. Proseguiremo con la visita al Museo etnografico di Coumboscuro dove è ancora possibile vedere un esemplare ben conservato di telaio orizzontale e la testimonianza di quella che era la lavorazione tessile locale fino al secolo scorso. Per concludere la giornata merenda sinoira preparata della famiglia Arneodo con prodotti dell’azienda agricola biologica. Il rientro dei partecipanti a San Pietro avverrà con navetta.



Sarà inoltre possibile prenotare il proprio pranzo al sacco preparato dal Senpìe – Osteria con Birra (10). Il costo della giornata è 15 comprensivo di passeggiata e ingresso con visita ai due musei e merenda sinoira.



Posti limitati, per info e prenotazioni al 3345336868 o expa.terradelcastelmagno@gmail.com entro il 01/07.