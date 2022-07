A Montelupo Albese si chiude l'anno rotariano 21-22: premiati gli studenti dell'Arte Bianca

Serata ricca di eventi per i soci del Rotary Club di Alba che, martedì 28 giugno, presso il Ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, ha visto la chiusura dell’anno rotariano della Presidente Paola Ferrero, la consegna delle onorificenze “Paul Harris Fellow”, la premiazione degli studenti dell’Arte Bianca di Neive vincitori del campionato nazionale di pasticceria e il passaggio del collare alla neo Presidente Piera Arata.



La Presidente Paola Ferrero, la prima donna alla guida del Rotary Club di Alba dalla fondazione nel 1956, ha presentato ad un numeroso uditorio, attento e partecipe, il consuntivo del suo anno, fatto di numerosi eventi di raccolta fondi (Memorial Salvino Camera, Cena Tartufo e Barolo, Incontro in Val Roya via treno) a sostegno di progetti internazionali (La scuola infermieri dell’Ospedale di Wamba in Kenya, l’acquisto di 4 Shelter Box per esigenze umanitarie, un service a favore del comune di Tenda), di conferenze sia per i soci durante le conviviali (interventi di Ginetto Pellerino, Johnny Murialdo, Maurilio Fratino, Federica Rosy Boffa, Cesare Benvenuto, Madì Drello, Alessandro Ceretto, Carlo Zarri, Giovanni Asteggiano, Gianfranco Cavallotto), sia per un pubblico esterno nel ciclo di incontri “Pronti ad agire - Insieme possiamo”, con la partecipazione di

prestigiosi relatori come Carlo Piano, Elisabetta Rasy, Maurizio Carta, Mauro Fontana, Vincenzo Tapella.



Nell’ambito della salvaguardia e della promozione del territorio, ha illustrato i due progetti realizzati: “Alberi” - con Il “Bosco didattico”, in un’area verde di corso Europa, dedicato alle piante autoctone locali (le cui caratteristiche peculiari si possono leggere con il QR sul sito del Rotary) e con la piantumazione di alberi da frutto all’interno dei cortili delle scuole materne di Alba - e “Perle del territorio”, con una serie di pannelli informativi sui siti più significativi di Verduno e Roddi.



Paola Ferrero ha poi insignito della “Paul Harris Fellow” i soci Enrico Strada, Ezio Porro, Ico Turra e Lorenzo Gallo i quali nel corso dell’anno rotariano 2021-22 si sono particolarmente distinti per spirito rotariano.



Un momento importante della serata è stata la premiazione di due studenti dell’Arte Bianca di Neive, vincitori della quarta edizione del Campionato Nazionale di Pasticceria a Iglesias: un riconoscimento che il Rotary Club di Alba ha voluto dare al merito e all’eccellenza di Silvia Giamello e Mattia Sabatini i quali, accompagnati dal loro insegnante Rosario Torre e dal vicepreside Maurizio Trinchero, hanno illustrato la loro creazione dolce denominata “dromos”.



Al termine della serata il presidente uscente, Paola Ferrero, ha quindi “passato” al nuovo presidente, Piera Arata, il segno della carica, costituito dal collare che riporta i nomi di tutti presidenti dalla fondazione del Club.



La professoressa Piera Arata, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico “Pinot Gallizio” di Alba, si è detta onorata ed emozionata nel ricevere l’incarico, ha illustrato il programma del prossimo anno rotariano e presentato la sua squadra, che vede in particolare Gaia Frunzio come Prefetto, Paolo Fortuna come segretario e Maurizio Giacosa come Tesoriere.



Hanno partecipato alla serata, come graditi ospiti, Roselyne e Philippe Trincetti (Past President del Club gemello di Beausoleil e Past Governatore del Distretto 1730), Enrico Conterno, Past President del Club Canale e Roero e Federica Castrovilla, Presidente del Rotaract Alba, Langhe e Roero.