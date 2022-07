Tricolori Juniores: scattata da Cherasco la gara femminile, con 90 giovani atlete alla partenza

Cherasco e Cuneo oggi e domani ospitano i Campionati Italiani di ciclismo Juniores. La kermesse tricolore, organizzata dal Velo Club Esperia Piasco in collaborazione con Federciclismo Piemonte sotto l’egida della Fci, assegna sia la maglia tricolore femminile, sia quella maschile. Sono 260 i giovani provenienti da tutta Italia, 90 donne e 170 uomini, a contendersi l’ambito titolo. Sarà l’ultimo banco di prova in vista degli Europei della settimana prossima ad Anadia (Portogallo).

Oggi tocca alla prova femminile, scattata alle 13 dal centro Cherasco. Il percorso misura 98,3 chilometri con 1215 metri di dislivello e si compone di due circuiti, entrambi da ripetere due volte. Se i primi due giri sono di studio, è negli ultimi due che si decide la gara, con lo strappo di Meane e la salita di Brandini pronte a far la differenza. L’arrivo, in via Vittorio Emanuele II a Cherasco, è previsto tra le 15,14 e le 15,36.

Tra le 90 iscritte il numero 1 tocca alla campionessa italiana in carica, Eleonora Ciabocco, marchigiana del Team Di Federico, chiamata a difendere la maglia. Aveva vinto sul traguardo di Darfo Boario nel 2021, anno in cui si era anche laureata vicecampionessa europea (argento nella prova su strada di Trento). Presente anche la campionessa italiana 2021 delle Allieve Federica Venturelli, che pochi giorni fa ha già festeggiato il titolo a cronometro. Conoscono il percorso a menadito le atlete del Racconigi Cycling Team, formazione della provincia di Cuneo: iscritte Asia Rabbia, Camilla Marzanati (già tricolori in pista a Noto), Irene Cagnazzo, Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, Elisa Roccato. Diciannove le squadre al via.

Domenica occhi puntati sulla prova maschile: il ritrovo è in piazza Marconi a Sant’Albano Stura, il chilometro zero invece è posto di fronte allo stabilimento di Dentis Recycling Italy di Sant’Albano Stura, da cui alle 13 la gara prenderà il via ufficiale. Il percorso (130,2 km per 1800 metri di dislivello) si può dividere in due, con un primo tratto in linea caratterizzato da lunghi rettilinei pianeggianti e brevi strappetti a precedere il circuito. Quest’ultimo include il muro di Meane e la salita di Brandini ed è da ripetere quattro volte. L’arrivo, in via Vittorio Emanuele II a Cherasco, è atteso tra le 16,06 e le 16,37. La disputa si preannuncia combattutissima, con regioni come Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna (tutte in doppia cifra per numero di corridori) chiamate a far la corsa. Banale affermare che il Piemonte, padrone di casa, si presenterà al via per il titolo: diverse le soluzioni a partire dal novarese Mirko Bozzola fino al cuneese Pietro Mattio, passando per l’albese Luca Rosa.

Il Campionato Italiano si potrà seguire in diretta streaming su Youtube al canale ToscanaSprint, su Facebook alla pagina Ciclismo-Toscana Sprint, sul sito Italiaciclismo.net e sulla tv della provincia di Cuneo Telegranda - canale 81 (o in streaming sul sito www.telegranda.net sabato dalle 14 e domenica dalle 14,30). Live le fasi salienti delle due gare. Aggiornamenti in tempo reale anche sui social dell’evento tricolore: su Facebook alla pagina “Campionati Italiani Ciclismo Juniores 2022” e su Instagram “tricolorejunior22”.

Il Campionato Italiano Juniores è sostenuto da Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Comune di Cherasco ed è patrocinato da Provincia di Cuneo e Comune di Sant’Albano Stura. Fa inoltre parte del programma di “Piemonte, Regione Europea dello Sport 2022”.

Tutte le informazioni riguardanti i percorsi, cronotabelle, altimetrie e mappe sono reperibili sul sito www.esperiapiasco.it. Per quanto concerne le limitazioni alla viabilità e divieti nei due giorni di gare, info su www.comune.cherasco.cn.it.