Interventi nella notte a Santo Stefano Belbo, Marene e Moretta per i vigili del fuoco

Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati in diversi interventi.

In ordine di tempo, poco dopo l'1 di sabato 2 luglio, i pompieri sono intervenuti per un albero caduto sui cavi elettrici in località Montaldi a Santo Stefano Belbo.

Intorno alle 3 invece le squadre da Saluzzo e Savigliano sono state inviate al casello autostradale di Marene dove una ventolina ha preso fuoco in un vano tecnico, provocando molto fumo.

Infine alle 4,20 di sabato 2 giugno l'incidente in regione Brasse di Moretta: un'auto è uscita di strada. Nessuna grave conseguenza per il giovane alla guida. Sul posto anche l'emergenza sanitaria. Nessun altro mezzo coinvolto.