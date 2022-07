"Ma che muscia Maestro": manifestazione al via ai Giardini della Rocca di Bra

Questa sera, alle 21, ai Giardini della Rocca di Bra inizia “Ma che Musica Maestro!” , manifestazione facente parte del cartellone ufficiale delle manifestazioni cittadine “Passaggio a Bra in tempo d’ Estate”, organizzata da un gruppo di ex allievi Salesiani, con il Patrocinio del Comune di Bra, in occasione del decennale della scomparsa del Maestro Umberto Balzan, salesiano laico, per ricordare la sua figura molto conosciuta nei 25 anni di permanenza presso il locale Istituto Salesiano dal 1966 al 1991.

Diresse sia la Banda Musicale Cittadina che la Banda Musicale “San Domenico Savio” dei Salesiani, con la quale arrivò ad esibirsi a Canale 5, al Quirinale dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e in Sala Nervi al cospetto di Papa Giovanni Paolo II.

A questa prima serata parteciperanno cinque gruppi molto diversi tra loro per venir incontro ai gusti musicali di tutti. Tra una esibizione e l’altra verranno proiettati brevemente delle immagini e delle fotografie dell’ epoca. Ingresso libero.