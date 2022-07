"Più sprint rispetto al passato": potenziamento politico del sindaco e turismo nella Savigliano di Antonello Portera [VIDEO]

La prima domanda é rivolta alle sue intenzioni rispetto all'esecutivo. Sul nostro giornale sono state pubblicate delle ipotesi plausibili, ma solo lei ci può fugare ogni dubbio

"In realtà davvero non ho ancora sciolto dubbi e riserve. Conto di procedere nelle prossime ore. Per dirla semplice: mi é "uscito" un risultato un po' complicato dal punto di vista del corretto equilibrio di rappresentanza di genere. Comunque sto lavorando con tutti per definire entro breve la migliore squadra di governo sotto tutti i punti di vista".

"Almeno su questo posso confermare che é intenzione disegnare un esecutivo che rimanga nei confini della coalizione che ha lavorato per la mia elezione. Certo é possibile che più avanti ci possa essere spazio per delle concessioni, ma oggi é totalmente escluso".

Che caratteristiche peculiari vede per la sua azione presente e futura come Sindaco? E che differenze vorrebbe rispetto al passato?

"Rispetto al nuovo ospedale pretendo che la Regione abbandoni le ambiguità e concretizzi spazialmente e temporalmente la propria proposta.

I trasporti e le infrastrutture in generale hanno implicazioni molto peculiari sulla nostra città: siamo centrali a livello ferroviario sia logisticamente che come sistema produttivo, ma manchiamo di una fruizione universale; abbiamo poi l'unico aeroporto della Granda, che ha avuto sviluppi portanti "in uscita", specie verso il sud Italia, ma é necessario investire anche "in entrata", cioè come polo turistico attrattivo.

Riguardo l'universitá, molti passi sono stati fatti ma siamo ancora a metà del guado: é necessario modellare la città a misura di studente e offrire un contesto che attragga a livello integrato, non solo per una didattica di qualità ma per un ambiente a misura di popolazione universitaria.

Aggiungo io una parola: "turismo": é forse per Savigliano un ambito ancora molto da esplorare e la vicinanza con le principali infrastrutture non può che, a regime, dare ampi risultati anche in quella direzione".