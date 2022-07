Assegnati alla Primaria di Trinità i premi per il mercoledì della frutta

La scuola Primaria di Trinità si fa da sempre promotrice di buone pratiche di alimentazione, all'insegna del mangiar sano e del consumare più frutta.

Questa proposta, partita anni fa, per insegnare ai bambini uno stile corretto di alimentazione, induce tutti gli alunni, da quasi 10 anni ormai, a consumare questo sano alimento il mercoledì, che è quindi stato denominato "il mercoledì della frutta".

A partecipare sono tutte le classi, e chi rispetta per tutto l'anno questa pratica sana viene, alla fine dell'anno scolastico, premiato. Non si fanno sconti, si può dimenticare la frutta solo per un mercoledì, pena la non assegnazione del premio.

I bambini quest'anno hanno ricevuto in dono una bellissima tovaglietta, accompagnata da una fetta di torta (meritatissima).